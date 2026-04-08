Уздовж велодоріжки у Саржиному Яру з’явиться огорожа (фото)

Репортаж 11:04   08.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Уздовж велодоріжки у Саржиному Яру з’явиться огорожа (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

У СКП «Харківзеленбуд» розповіли, що в Саржиному Яру продовжуються роботи з озеленення території.

Фото: СКП "Харківзеленбуд"

Зокрема, сьогодні, 8 квітня, комунальники висадили понад 150 саджанців бірючини.

Фото: СКП “Харківзеленбуд”

“Ці рослини швидко зростають і невдовзі створять живописну огорожу вздовж велодоріжки”, – додали на підприємстві.

Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що у сквері біля Дзеркального струменя розцвіли тюльпани. Фото опублікувала пресслужба Центрального парку. А раніше у Центральному парку розквітла біла магнолія. Перші квіти з’явилися на деревцях у Ретро-парку. Там очікують, що рослини навколо Озера розкриють білі, рожеві та фіолетові бутони.

  Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 11:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СКП «Харківзеленбуд» розповіли, що в Саржиному Яру продовжуються роботи з озеленення території.".