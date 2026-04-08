Уздовж велодоріжки у Саржиному Яру з’явиться огорожа (фото)

У СКП «Харківзеленбуд» розповіли, що в Саржиному Яру продовжуються роботи з озеленення території.

Зокрема, сьогодні, 8 квітня, комунальники висадили понад 150 саджанців бірючини.

“Ці рослини швидко зростають і невдовзі створять живописну огорожу вздовж велодоріжки”, – додали на підприємстві.

