Який вигляд зараз має зруйнована багатоповерхівка на Велозаводській (фото)
У пресслужбі мерії показали, на якому етапі відновлення багатоповерхівки на вулиці Велозаводській у Харкові.
Будинок постраждав внаслідок російського обстрілу. Через “приліт” були зруйновані стіни, перекриття, також вилетіли вікна, пошкоджений ліфт.
“Як розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже провели основні аварійно-відновлювальні роботи. У будинку відновили пошкоджені конструкції, утеплили перекриття технічного поверху, провели капремонт покрівлі та замінили вибиті вікна в місцях загального користування“, – зазначили в мерії.
Наразі ж комунальники утеплюють фасад, готують до заміни пошкоджені ліфтові кабіни, а також займаються оздоблювальними роботами в під’їздах. У міськраді наголосили: у трьох із чотирьох під’їздів такі роботи вже завершені. Також фахівці планують пофарбувати фасади та відремонтувати вхідні групи.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 11:27;