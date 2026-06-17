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Який вигляд зараз має зруйнована багатоповерхівка на Велозаводській (фото)

Суспільство 11:27   17.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Який вигляд зараз має зруйнована багатоповерхівка на Велозаводській (фото) Фото: ХМР

У пресслужбі мерії показали, на якому етапі відновлення багатоповерхівки на вулиці Велозаводській у Харкові. 

Будинок постраждав внаслідок російського обстрілу. Через “приліт” були зруйновані стіни, перекриття, також вилетіли вікна, пошкоджений ліфт.

Відновлення будинку на вулиці велозаводській у Харкові
Фото: ХМР

Як розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже провели основні аварійно-відновлювальні роботи. У будинку відновили пошкоджені конструкції, утеплили перекриття технічного поверху, провели капремонт покрівлі та замінили вибиті вікна в місцях загального користування“, – зазначили в мерії.

Відновлення будинку на вулиці велозаводській у Харкові
Фото: ХМР

Наразі ж комунальники утеплюють фасад, готують до заміни пошкоджені ліфтові кабіни, а також займаються оздоблювальними роботами в під’їздах. У міськраді наголосили: у трьох із чотирьох під’їздів такі роботи вже завершені. Також фахівці планують пофарбувати фасади та відремонтувати вхідні групи.

Відновлення будинку на вулиці велозаводській у Харкові
Фото: ХМР

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 11:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії показали, на якому етапі відновлення багатоповерхівки на вулиці Велозаводській у Харкові. ".