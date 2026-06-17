Який вигляд зараз має зруйнована багатоповерхівка на Велозаводській (фото)

У пресслужбі мерії показали, на якому етапі відновлення багатоповерхівки на вулиці Велозаводській у Харкові.

Будинок постраждав внаслідок російського обстрілу. Через “приліт” були зруйновані стіни, перекриття, також вилетіли вікна, пошкоджений ліфт.

“Як розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже провели основні аварійно-відновлювальні роботи. У будинку відновили пошкоджені конструкції, утеплили перекриття технічного поверху, провели капремонт покрівлі та замінили вибиті вікна в місцях загального користування“, – зазначили в мерії.

Наразі ж комунальники утеплюють фасад, готують до заміни пошкоджені ліфтові кабіни, а також займаються оздоблювальними роботами в під’їздах. У міськраді наголосили: у трьох із чотирьох під’їздів такі роботи вже завершені. Також фахівці планують пофарбувати фасади та відремонтувати вхідні групи.