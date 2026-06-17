Как сейчас выглядит разрушенная многоэтажка на Велозаводской (фото)
В пресс-службе мэрии показали, на каком этапе восстановление многоэтажки на улице Велозаводской в Харькове.
Дом пострадал в результате российского обстрела. Из-за «прилета» были разрушены стены, перекрытия, также вылетели окна, поврежден лифт.
«Как рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже провели основные аварийно-восстановительные работы. В здании восстановили поврежденные конструкции, утеплили перекрытие технического этажа, провели капремонт кровли и заменили выбитые окна в местах общего пользования», – отметили в мэрии.
Сейчас же коммунальщики утепляют фасад, готовят к замене поврежденные лифтовые кабины, а также занимаются отделочными работами в подъездах. В горсовете акцентировали: в трех из четырех подъездов такие работы уже завершены. Также специалисты планируют покрасить фасады и отремонтировать входные группы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление домов, коммунальщики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 11:27;