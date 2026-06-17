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Как сейчас выглядит разрушенная многоэтажка на Велозаводской (фото)

Общество 11:27   17.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как сейчас выглядит разрушенная многоэтажка на Велозаводской (фото) Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии показали, на каком этапе восстановление многоэтажки на улице Велозаводской в Харькове. 

Дом пострадал в результате российского обстрела. Из-за «прилета» были разрушены стены, перекрытия, также вылетели окна, поврежден лифт.

Восстановление дома на улице велозаводской в Харькове
Фото: ХГС

«Как рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже провели основные аварийно-восстановительные работы. В здании восстановили поврежденные конструкции, утеплили перекрытие технического этажа, провели капремонт кровли и заменили выбитые окна в местах общего пользования», – отметили в мэрии.

Восстановление дома на улице велозаводской в Харькове
Фото: ХГС

Сейчас же коммунальщики утепляют фасад, готовят к замене поврежденные лифтовые кабины, а также занимаются отделочными работами в подъездах. В горсовете акцентировали: в трех из четырех подъездов такие работы уже завершены. Также специалисты планируют покрасить фасады и отремонтировать входные группы.

Восстановление дома на улице велозаводской в Харькове
Фото: ХГС

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 11:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии показали, на каком этапе восстановление многоэтажки на улице Велозаводской в Харькове. ".