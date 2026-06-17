Как сейчас выглядит разрушенная многоэтажка на Велозаводской (фото)

В пресс-службе мэрии показали, на каком этапе восстановление многоэтажки на улице Велозаводской в Харькове.

Дом пострадал в результате российского обстрела. Из-за «прилета» были разрушены стены, перекрытия, также вылетели окна, поврежден лифт.

«Как рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже провели основные аварийно-восстановительные работы. В здании восстановили поврежденные конструкции, утеплили перекрытие технического этажа, провели капремонт кровли и заменили выбитые окна в местах общего пользования», – отметили в мэрии.

Сейчас же коммунальщики утепляют фасад, готовят к замене поврежденные лифтовые кабины, а также занимаются отделочными работами в подъездах. В горсовете акцентировали: в трех из четырех подъездов такие работы уже завершены. Также специалисты планируют покрасить фасады и отремонтировать входные группы.