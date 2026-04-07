Де у Харкові вже розпустилися тюльпани (фото)

В сквері біля Дзеркального струменя розквітнули тюльпани. Фото опублікувала пресслужба Центрального парку.

«Схоже, тут сонце прогріло землю сильніше за інші ділянки. Бо там бутони тільки набухають», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Центральному парку розквітнула біла магнолія. Перші квітки з’явилися на деревцях в Ретро-парку. Там очікують, що і рослини навколо Озера розкриють білі, рожеві та фіолетові бутони.

Зазначимо, похолодання та заморозки йдуть на Харківщину. Синоптикиня Наталка Діденко уточнила: орієнтовно, потепління очікується з 14-15 квітня.