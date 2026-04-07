Де у Харкові вже розпустилися тюльпани (фото)
Фото: Центральний парк
В сквері біля Дзеркального струменя розквітнули тюльпани. Фото опублікувала пресслужба Центрального парку.
«Схоже, тут сонце прогріло землю сильніше за інші ділянки. Бо там бутони тільки набухають», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Центральному парку розквітнула біла магнолія. Перші квітки з’явилися на деревцях в Ретро-парку. Там очікують, що і рослини навколо Озера розкриють білі, рожеві та фіолетові бутони.
Зазначимо, похолодання та заморозки йдуть на Харківщину. Синоптикиня Наталка Діденко уточнила: орієнтовно, потепління очікується з 14-15 квітня.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, тюльпаны, центральний парк;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 12:32;