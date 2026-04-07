Наступний опалювальний у Харкові може бути під загрозою? Відповідь Терехова

В етері нацмарафону ведучий запитав мера Ігоря Терехова, чи може підготовка до наступного опалювального сезону опинитися під загрозою зриву. Він пояснив: питання актуальне після заяви президента Володимира Зеленського. Раніше він сказав: якщо Україна не отримає від європейських партнерів кредитних коштів, з підготовкою до холодів можуть бути проблеми.

Терехов у свою чергу заспокоїв: у Харкові до опалювального сезону готуються безперервно, розуміючи манію росіян бити по енергооб’єктах.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Цьому ми приділяємо велику увагу ми заздалегідь вивели кошти в розмірі 500 мільйонів на підготовку до опалювального сезону. Зараз іде певний тендер на процедуру, проектно-кошторисну документацію. Так, звичайно, сьогодні наш президент докладає максимум зусиль, щоб ми отримали кредитні кошти, і це для нас дуже важливо, бо це – і нова генерація, це – і нові укриття для енергіо- і теплооб’єктів, обʼєктів водопостачання. І це дуже важливо, від того буде залежати, як ми будемо проходити наступний опалювальний сезон”, – зазначив міський голова.