Live

Наступний опалювальний у Харкові може бути під загрозою? Відповідь Терехова

Записано 11:05   07.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В етері нацмарафону ведучий запитав мера Ігоря Терехова, чи може підготовка до наступного опалювального сезону опинитися під загрозою зриву. Він пояснив: питання актуальне після заяви президента Володимира Зеленського. Раніше він сказав: якщо Україна не отримає від європейських партнерів кредитних коштів, з підготовкою до холодів можуть бути проблеми.

Терехов у свою чергу заспокоїв: у Харкові до опалювального сезону готуються безперервно, розуміючи манію росіян бити по енергооб’єктах.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Цьому ми приділяємо велику увагу ми заздалегідь вивели кошти в розмірі 500 мільйонів на підготовку до опалювального сезону. Зараз іде певний тендер на процедуру, проектно-кошторисну документацію. Так, звичайно, сьогодні наш президент докладає максимум зусиль, щоб ми отримали кредитні кошти, і це для нас дуже важливо, бо це – і нова генерація, це – і нові укриття для енергіо- і теплооб’єктів, обʼєктів водопостачання. І це дуже важливо, від того буде залежати, як ми будемо проходити наступний опалювальний сезон”, – зазначив міський голова.

Читайте також: Як сьогодні ходитимуть електрички між Харківською та Полтавською областями

Популярно
На дев’ять років “сяде” наркокур’єр із Харкова – чим він торгував
На дев’ять років “сяде” наркокур’єр із Харкова – чим він торгував
07.04.2026, 10:05
Новини Харкова – головне 7 квітня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 7 квітня: як минула ніч
07.04.2026, 08:37
Сьогодні 7 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 квітня 2026: яке свято та день в історії
07.04.2026, 06:00
Як сьогодні ходитимуть електрички між Харківською та Полтавською областями
Як сьогодні ходитимуть електрички між Харківською та Полтавською областями
07.04.2026, 09:16
Про наслідки російських обстрілів повідомив Синєгубов
Про наслідки російських обстрілів повідомив Синєгубов
07.04.2026, 08:33

Новини за темою:

30.03.2026
45 мільйонів євро – на теплопостачання й енергетичний острів у Харкові
30.03.2026
Коли у Харкові відключать опалення? Відома дата, розпорядження Терехова
29.03.2026
Стало відомо, коли в Харкові планують завершити опалювальний сезон
26.03.2026
Потепліло: де на Харківщині сьогодні завершили опалювальний сезон
16.03.2026
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 11:05;

