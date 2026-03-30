Коли у Харкові відключать опалення? Відома дата, розпорядження Терехова
Фото: Харківська міськрада
Розпорядження про завершення опалювального періоду у Харкові підписав мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міської ради.
Згідно з документом, тепло відключать у місті 31 березня.
«Завтра системи опалення житлових будинків, лікарень, закладів освіти та інших об’єктів побутового і соціально-культурного призначення будуть відключені від теплопостачання», – зазначили у мерії.
Нагадаємо, напередодні, мер Ігор Терехов повідомив, що опалювальний сезон у Харкові планують закінчити 1 квітня. Таке рішення ухвалили, виходячи з погодних умов, а також за рекомендацією уряду, наголосив міський голова.
Читайте також: Температурний рекорд зафіксували в Харкові синоптики
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 14:12;