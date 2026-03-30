Коли у Харкові відключать опалення? Відома дата, розпорядження Терехова

Суспільство 14:12   30.03.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська міськрада

Розпорядження про завершення опалювального періоду у Харкові підписав мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міської ради.

Згідно з документом, тепло відключать у місті 31 березня.

«Завтра системи опалення житлових будинків, лікарень, закладів освіти та інших об’єктів побутового і соціально-культурного призначення будуть відключені від теплопостачання», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, напередодні, мер Ігор Терехов повідомив, що опалювальний сезон у Харкові планують закінчити 1 квітня. Таке рішення ухвалили, виходячи з погодних умов, а також за рекомендацією уряду, наголосив міський голова.

Якщо вам цікава новина: «Коли у Харкові відключать опалення? Відома дата, розпорядження Терехова», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 14:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розпорядження про завершення опалювального періоду у Харкові підписав мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міської ради.".