«Обчистил» дом, который присматривал: подозрение мужчине в Харькове

Общество 15:23   07.04.2026
Виктория Яковенко
В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, обокрал дом более чем на 320 тысяч гривен.

«Установлено, что 29-летний мужчина временно проживал в жилом доме по улице Авиационной и наблюдал за ним. В течение определенного периода он систематически похищал имущество владелицы – ювелирные изделия, столовые приборы и другие ценные вещи», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В дальнейшем фигурант сдавал украденное в ломбарды. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 320 тысяч гривен, говорят правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в краже. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, шокирующая история произошла в Харьковской области. В марте в одном из сел Лозовского района 16-летняя, имеющая умственную отсталость, родила недоношенного ребенка от своего родного отца, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также: Добавила фото другого дома: на Харьковщине — мошенничество на «єВідновленні»

  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 15:23;

