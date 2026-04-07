«Обчистил» дом, который присматривал: подозрение мужчине в Харькове
В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, обокрал дом более чем на 320 тысяч гривен.
«Установлено, что 29-летний мужчина временно проживал в жилом доме по улице Авиационной и наблюдал за ним. В течение определенного периода он систематически похищал имущество владелицы – ювелирные изделия, столовые приборы и другие ценные вещи», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В дальнейшем фигурант сдавал украденное в ломбарды. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 320 тысяч гривен, говорят правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении в краже. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, шокирующая история произошла в Харьковской области. В марте в одном из сел Лозовского района 16-летняя, имеющая умственную отсталость, родила недоношенного ребенка от своего родного отца, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Обчистил» дом, который присматривал: подозрение мужчине в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 15:23;