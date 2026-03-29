Виніс техніки та речей сусіда на 40 тисяч гривень: копи розкрили схему

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, харків’янин скоїв серію крадіжок. Копи повідомили, як йому це вдалося.

Харків’янин користувався тим, що постраждалий не зачиняв двері до своєї кімнати. Таким чином, підозрюваний виніс побутової техніки та речей на 40 тисяч гривень, встановили правоохоронці.

“Слідчі Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області повідомили про підозру 49-річному чоловіку за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України”, – зазначили у поліції.

Наразі підозрюваному загрожує вісім років в’язниці.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що останню дитину евакуювали правоохоронці з прифронтового села. Правоохоронці спільно з БО «Троянда на руці» допомогли виїхати родині з дитиною із села Гонтарівка Старосалтівської громади. Раніше, зазначили в поліції, копи вже неодноразово приїжджали до тепер уже евакуйованої сім’ї та попереджали про ризики та небезпеки, які їм загрожують у разі відмови від евакуації. Щодо жінки складено адміністративний протокол за статтею 184 ККУ про адміністративні правопорушення. Дитина разом із мамою була евакуйована у безпечне місце.