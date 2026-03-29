Виніс техніки та речей сусіда на 40 тисяч гривень: копи розкрили схему
За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, харків’янин скоїв серію крадіжок. Копи повідомили, як йому це вдалося.
Харків’янин користувався тим, що постраждалий не зачиняв двері до своєї кімнати. Таким чином, підозрюваний виніс побутової техніки та речей на 40 тисяч гривень, встановили правоохоронці.
“Слідчі Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області повідомили про підозру 49-річному чоловіку за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України”, – зазначили у поліції.
Наразі підозрюваному загрожує вісім років в’язниці.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що останню дитину евакуювали правоохоронці з прифронтового села. Правоохоронці спільно з БО «Троянда на руці» допомогли виїхати родині з дитиною із села Гонтарівка Старосалтівської громади. Раніше, зазначили в поліції, копи вже неодноразово приїжджали до тепер уже евакуйованої сім’ї та попереджали про ризики та небезпеки, які їм загрожують у разі відмови від евакуації. Щодо жінки складено адміністративний протокол за статтею 184 ККУ про адміністративні правопорушення. Дитина разом із мамою була евакуйована у безпечне місце.
Читайте також: Вранці у Харкові зафіксували «приліт»: почалася пожежа, є постраждалі
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Виніс техніки та речей сусіда на 40 тисяч гривень: копи розкрили схему», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 12:16;