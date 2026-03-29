Вранці в Харкові зафіксували “приліт”: начался пожар, есть пострадавшие
Вибух у Харкові пролунав близько 10:40.
Доповнено об 11:44. “Внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, господарську споруду, автомобіль”, – написав Синєгубов.
Доповнено об 11:07. За даними міського голови, двоє людей постраждали через обстріл.
Доповнено о 10:58. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що на місці “прильоту” почалася пожежа. Інформації про постраждалих поки що не надходило. Тим часом Терехов додав, що окупанти атакували будинок.
10:47. Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по Харкову бойовим дроном. На даний момент відомо, що під атакою опинився Холодногірський район.
Новина буде доповнюватися.
Зазначимо, про загрозу ударів “шахедами” українські захисники та моніторингові телеграм-канали повідомляли всю ніч. Тривога в місті звучить із 07:21. Близько 10:00 у Повітряних силах ЗСУ писали, що на Харківщину полетіли КАБи. Станом на 10:48 тривога у Харкові та області ще триває.
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 11:44;