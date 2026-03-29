Утром в Харькове зафиксировали «прилет»: начался пожар, есть пострадавшие

Взрыв в Харькове прозвучал около 10:40.

Дополнено в 11:44. «В результате удара вражеского БпЛА повреждены четыре частных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль», – написал Синегубов.

Дополнено в 11:07. По данным городского головы, двое людей пострадали из-за обстрела.

Дополнено в 10:58. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на месте «прилета» начался пожар. Информации о пострадавших пока не поступала. Тем временем Терехов добавил, что оккупанты атаковали дом.

10:47. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Харькову боевым дроном. На данный момент известно, что под атакой оказался Холодногорский район.

Отметим, об угрозе ударов «шахедами» украинские защитники и мониторинговые ТГ-каналы переодически сообщали всю ночь. Тревога в городе звучит с 07:21. Около 10:00 в Воздушных силах ВСУ писали, что на Харьковщину полетели КАБы. По состоянию на 10:48 тревога в Харькове продолжается.