Утром в Харькове зафиксировали «прилет»: начался пожар, есть пострадавшие
Взрыв в Харькове прозвучал около 10:40.
Дополнено в 11:44. «В результате удара вражеского БпЛА повреждены четыре частных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль», – написал Синегубов.
Дополнено в 11:07. По данным городского головы, двое людей пострадали из-за обстрела.
Дополнено в 10:58. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на месте «прилета» начался пожар. Информации о пострадавших пока не поступала. Тем временем Терехов добавил, что оккупанты атаковали дом.
10:47. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Харькову боевым дроном. На данный момент известно, что под атакой оказался Холодногорский район.
Новость будет дополняться.
Отметим, об угрозе ударов «шахедами» украинские защитники и мониторинговые ТГ-каналы переодически сообщали всю ночь. Тревога в городе звучит с 07:21. Около 10:00 в Воздушных силах ВСУ писали, что на Харьковщину полетели КАБы. По состоянию на 10:48 тревога в Харькове продолжается.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, прилет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Утром в Харькове зафиксировали «прилет»: начался пожар, есть пострадавшие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 11:44;