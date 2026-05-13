Среднюю зарплату врачей «скорой» на Харьковщине назвал Синегубов
В этом году увеличено финансирование Центров экстренной медицинской помощи, а средняя зарплата врача в системе уже составляет около 42 тысяч гривен, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Для медиков «скорой» в прифронтовых громадах предусмотрена дополнительная поддержка через программу медицинских гарантий, написал Синегубов в своем Telegram-канале по итогам правительственного селектора, посвященного здравоохранению.
«Сейчас главный приоритет — подготовка медицинской системы Харьковщины к следующей зиме. Речь идет, в частности, об усилении автономности больниц: обеспечении генераторами, собственными котельными и скважинами», — подчеркнул начальник ХОВА.
По его словам, также выросло финансирование первичного звена — действуют повышенные ставки и дополнительные коэффициенты для работы в сложных условиях и зонах боевых действий. Для учреждений специализированной помощи в прифронтовых регионах действует отдельный пакет поддержки для сохранения кадров, его продлят во втором полугодии 2026 года.
Отдельно на селекторе сосредоточились на доступности медицинских услуг.
«На Харьковщине уже проведено 1 778 эпизодов скрининга здоровья для людей в возрасте 40+, а программу вскоре обновят — воспользоваться ею можно будет без привязки ко дню рождения. Обсудили развитие программ эндопротезирования, зубопротезирования и стоматологической помощи для ветеранов. С 1 июля расширяется программа «Доступные лекарства» — добавят новые препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На Харьковщине в 2025 году ею воспользовались 195 тысяч человек, только за первый квартал 2026-го — уже 115 тысяч. Также работаем над развитием сети мобильных аптек и расширением программы «Лекарства рядом» с возможностью продажи безрецептурных препаратов на АЗС», — рассказал Синегубов.
Как сообщала МГ «Объектив», десять систем радиоэлектронной борьбы, а также оборудование для сканирования передали 20 апреля Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. До этого всего на Харьковщине около десяти автомобилей «скорой» были обеспечены РЭБ.
- • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 18:16;