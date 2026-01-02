Live

Стартовала программа «Скрининг здоровья 40+»: как воспользоваться услугой

Общество 10:22   02.01.2026
Виктория Яковенко
Стартовала программа «Скрининг здоровья 40+»: как воспользоваться услугой Фото: Министерство здравоохранения Украины

1 января заработала национальная программа «Скрининг здоровья 40+». В Минздраве рассказали, как будет работать услуга.

Программа направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья для украинцев от 40 лет. Уже в конце января граждане начнут получать первые уведомления-приглашения пройти скрининг.

Как это работает:

1)Приглашение на скрининг будет поступать в приложение «Дію» на 30-й день после дня рождения — для людей старше 40 лет.

2)После подтверждения участия в программе 2000 гривен зачислят на «Дія.Картку» в течение семи дней. Средства можно использовать исключительно для оплаты скрининга.

3)Для тех, кто не пользуется Дією, предусмотрена возможность оформления банковской карты и подачи заявки через ЦПАУ. Это можно сделать спустя 30 дней после дня рождения.

Национальный скрининг здоровья 40+ включает в себя:

  • анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2 типа и состояния психического здоровья);
  • физикальное обследование (измерение артериального давления, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия);
  • лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек;
  • индивидуальные рекомендации врача относительно образа жизни и состояния здоровья, в случае необходимости — назначения лекарства или направления на дальнейшие обследования или лечение.

Подробная информация по ссылке. Там же будет доступен и список медицинских учреждений-участников.

Автор: Виктория Яковенко
