Стартовала программа «Скрининг здоровья 40+»: как воспользоваться услугой
1 января заработала национальная программа «Скрининг здоровья 40+». В Минздраве рассказали, как будет работать услуга.
Программа направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья для украинцев от 40 лет. Уже в конце января граждане начнут получать первые уведомления-приглашения пройти скрининг.
Как это работает:
1)Приглашение на скрининг будет поступать в приложение «Дію» на 30-й день после дня рождения — для людей старше 40 лет.
2)После подтверждения участия в программе 2000 гривен зачислят на «Дія.Картку» в течение семи дней. Средства можно использовать исключительно для оплаты скрининга.
3)Для тех, кто не пользуется Дією, предусмотрена возможность оформления банковской карты и подачи заявки через ЦПАУ. Это можно сделать спустя 30 дней после дня рождения.
Национальный скрининг здоровья 40+ включает в себя:
- анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2 типа и состояния психического здоровья);
- физикальное обследование (измерение артериального давления, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия);
- лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек;
- индивидуальные рекомендации врача относительно образа жизни и состояния здоровья, в случае необходимости — назначения лекарства или направления на дальнейшие обследования или лечение.
Подробная информация по ссылке. Там же будет доступен и список медицинских учреждений-участников.
2 января 2026 в 10:22