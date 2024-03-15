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«єВідновлення»: в мэрии сообщили, сколько компенсаций получили харьковчане

Общество 12:03   15.03.2024
Виктория Яковенко
«єВідновлення»: в мэрии сообщили, сколько компенсаций получили харьковчане Фото: Харьковский горсовет

Жители Харькова получили более 440 миллионов гривен на ремонт поврежденного обстрелами РФ жилья в рамках программы «єВідновлення».

«В целом в департамент жилищно-коммунального хозяйства поступило более 12,5 тысячи обращений на возмещение ущерба, нанесенного обстрелами», – сообщили в Харьковском горсовете.

В мэрии напомнили, заявки на компенсацию по ремонту поврежденного обстрелами жилья подаются через приложение «Дія». Также обратиться можно в любой ЦПАУ в Харькове или нотариус.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 12:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова получили более 440 миллионов гривен на ремонт поврежденного обстрелами РФ жилья в рамках программы «єВідновлення».".