«єВідновлення»: в мэрии сообщили, сколько компенсаций получили харьковчане
Фото: Харьковский горсовет
Жители Харькова получили более 440 миллионов гривен на ремонт поврежденного обстрелами РФ жилья в рамках программы «єВідновлення».
«В целом в департамент жилищно-коммунального хозяйства поступило более 12,5 тысячи обращений на возмещение ущерба, нанесенного обстрелами», – сообщили в Харьковском горсовете.
В мэрии напомнили, заявки на компенсацию по ремонту поврежденного обстрелами жилья подаются через приложение «Дія». Также обратиться можно в любой ЦПАУ в Харькове или нотариус.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 12:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова получили более 440 миллионов гривен на ремонт поврежденного обстрелами РФ жилья в рамках программы «єВідновлення».".