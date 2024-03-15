«єВідновлення»: у мерії повідомили, скільки компенсацій отримали харків’яни

Жителі Харкова отримали понад 440 мільйонів гривень на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла у межах програми «єВідновлення».

«Загалом до департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 12,5 тисяч звернень на відшкодування збитків, завданих обстрілами», – повідомили у Харківській міськраді.

У мерії нагадали, заявки на компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами житла подаються через застосунок «Дія». Також звернутися можна до будь-якого ЦНАПу в Харкові або нотаріуса.