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Багатоквартирний комплекс для переселенців створили на Харківщині – Синєгубов

Суспільство 18:30   06.03.2024
Оксана Якушко
Багатоквартирний комплекс для переселенців створили на Харківщині – Синєгубов

Для тимчасового проживання переселенців Харківщини у Валківській громаді облаштували багатоквартирний комплекс, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Його створили у приміщенні однієї з комунальних установ, за фінансової підтримки міжнародних та українських благодійників.

«Обладнали кімнати, кухню з усією необхідною технікою, зони для відпочинку. Зараз там проживає майже 70 жителів Харківщини, серед них – 9 дітей. Питання забезпечення житлом зараз стоїть гостро, адже в Харківській області зареєстрована найбільша кількість ВПО – майже 530 тисячі. Безпосередньо у Валківській громаді – 23 тисячі», – повідомив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 18:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для тимчасового проживання переселенців Харківщини у Валківській громаді облаштували багатоквартирний комплекс, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".