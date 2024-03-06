Багатоквартирний комплекс для переселенців створили на Харківщині – Синєгубов

Для тимчасового проживання переселенців Харківщини у Валківській громаді облаштували багатоквартирний комплекс, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Його створили у приміщенні однієї з комунальних установ, за фінансової підтримки міжнародних та українських благодійників.

«Обладнали кімнати, кухню з усією необхідною технікою, зони для відпочинку. Зараз там проживає майже 70 жителів Харківщини, серед них – 9 дітей. Питання забезпечення житлом зараз стоїть гостро, адже в Харківській області зареєстрована найбільша кількість ВПО – майже 530 тисячі. Безпосередньо у Валківській громаді – 23 тисячі», – повідомив Синєгубов.