Багатоквартирний комплекс для переселенців створили на Харківщині – Синєгубов
Для тимчасового проживання переселенців Харківщини у Валківській громаді облаштували багатоквартирний комплекс, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Його створили у приміщенні однієї з комунальних установ, за фінансової підтримки міжнародних та українських благодійників.
«Обладнали кімнати, кухню з усією необхідною технікою, зони для відпочинку. Зараз там проживає майже 70 жителів Харківщини, серед них – 9 дітей. Питання забезпечення житлом зараз стоїть гостро, адже в Харківській області зареєстрована найбільша кількість ВПО – майже 530 тисячі. Безпосередньо у Валківській громаді – 23 тисячі», – повідомив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: валковская громада, впл, жилье, многоквартирный комплекс, переселенцы, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 18:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для тимчасового проживання переселенців Харківщини у Валківській громаді облаштували багатоквартирний комплекс, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".