Майже 100 жителів Харківщини купили нове житло за програмою «єВідновлення»
Люди вже купили 84 квартири та 14 приватних житлових будинків у Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
На компенсацію за повністю знищене житло до профільних комісій надійшли 4253 заяви, за якими сформували 1113 сертифікатів на суму понад 1,61 мільярда гривень.
На сьогодні 98 жителів Харківщини вже скористалися сертифікатами та придбали нові оселі на суму 165,1 мільйона гривень.
Також затвердили рішення про надання грошової компенсації для будівництва нового житла на суму понад 2 мільйони гривень.
У межах програми «єВідновлення» 16611 заявників отримали компенсацію за пошкоджене майно, на їх рахунки спрямували понад 1,46 мільярда гривень. Ще для 1018 жителів області передали на виплату понад 102 мільйони. Найбільше заяв подали жителі Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: євідновлення, дім, жилье, квартира, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 18:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Люди вже купили 84 квартири та 14 приватних житлових будинків у Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".