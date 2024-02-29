46 сертифікатів за знищене житло видали харків’янам на 29 лютого

Харків’яни продовжують отримувати сертифікати за знищене житло у рамках програми «ЄВідновлення», повідомили у міськраді.

Станом на 29 лютого для містян сформовали 46 сертифікатів на загальну суму понад 55,5 млн грн.

Загалом за компенсацією за знищене житло до Департаменту житлово-комунального господарства звернулися понад 1,5 тис. заявників, з яких 1,4 тис. спеціальна комісія вже опрацювала.

Фахівці технічно-аналітичного відділу Департаменту ЖКГ розробили покрокову інструкцію з отримання фінансової допомоги від держави за програмою «єВідновлення».