46 сертификатов за уничтоженное жилье выдали харьковчанам на 29 февраля

Харьковчане продолжают получать сертификаты за уничтоженное жилье в рамках программы «єВідновлення», сообщили в горсовете.

По состоянию на 29 февраля для горожан сформировали 46 сертификатов на общую сумму более 55,5 млн. грн.

Всего за компенсацией за уничтоженное жилье в Департамент жилищно-коммунального хозяйства обратились более 1,5 тыс. заявителей, 1,4 тысячи заявлений специальная комиссия уже проработала.

Специалисты техническо-аналитического отдела Департамента ЖКХ разработали пошаговую инструкцию по получению финансовой помощи от государства по программе «єВідновлення».