46 сертификатов за уничтоженное жилье выдали харьковчанам на 29 февраля
Северная Салтовка, фото — Харьковский горсовет
Харьковчане продолжают получать сертификаты за уничтоженное жилье в рамках программы «єВідновлення», сообщили в горсовете.
По состоянию на 29 февраля для горожан сформировали 46 сертификатов на общую сумму более 55,5 млн. грн.
Всего за компенсацией за уничтоженное жилье в Департамент жилищно-коммунального хозяйства обратились более 1,5 тыс. заявителей, 1,4 тысячи заявлений специальная комиссия уже проработала.
Специалисты техническо-аналитического отдела Департамента ЖКХ разработали пошаговую инструкцию по получению финансовой помощи от государства по программе «єВідновлення».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: євідновлення, дім, дом, жилье, заявление, квартира, компенсация, сертификат, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 16:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане продолжают получать сертификаты за уничтоженное жилье в рамках программы «єВідновлення», сообщили в горсовете.".