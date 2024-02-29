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46 сертификатов за уничтоженное жилье выдали харьковчанам на 29 февраля

Общество 16:32   29.02.2024
Оксана Якушко
46 сертификатов за уничтоженное жилье выдали харьковчанам на 29 февраля Северная Салтовка, фото — Харьковский горсовет

Харьковчане продолжают получать сертификаты за уничтоженное жилье в рамках программы «єВідновлення», сообщили в горсовете.

По состоянию на 29 февраля для горожан сформировали 46 сертификатов на общую сумму более 55,5 млн. грн.

Всего за компенсацией за уничтоженное жилье в Департамент жилищно-коммунального хозяйства обратились более 1,5 тыс. заявителей, 1,4 тысячи заявлений специальная комиссия уже проработала.

Специалисты техническо-аналитического отдела Департамента ЖКХ разработали пошаговую инструкцию по получению финансовой помощи от государства по программе «єВідновлення».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 16:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане продолжают получать сертификаты за уничтоженное жилье в рамках программы «єВідновлення», сообщили в горсовете.".