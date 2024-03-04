Около 100 жителей Харьковщины купили новое жилье по программе «єВідновлення»
Люди уже купили 84 квартиры и 14 частных жилых домов в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
На компенсацию за полностью уничтоженное жилье в профильные комиссии поступило 4253 заявления, по которым сформировали 1113 сертификатов на сумму более 1,61 миллиарда гривен.
На сегодня 98 жителей Харьковщины уже воспользовались сертификатами и купили новые дома на сумму 165,1 миллиона гривен.
Также утвердили решение о предоставлении денежной компенсации для строительства нового жилья на сумму более 2 миллионов гривен.
В рамках программы «Восстановление» 16 611 заявителей получили компенсацию за поврежденное имущество, на их счета направили более 1,46 миллиарда гривен. Еще для 1018 жителей области передали в рассрочку более 102 миллионов. Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: євідновлення, дім, дом, жилье, квартира, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 18:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Люди уже купили 84 квартиры и 14 частных жилых домов в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".