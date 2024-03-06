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Многоквартирный комплекс для переселенцев создали на Харьковщине – Синегубов

Общество 18:30   06.03.2024
Оксана Якушко
Многоквартирный комплекс для переселенцев создали на Харьковщине – Синегубов

Для временного проживания переселенцев Харьковщины в Валковской громаде обустроили многоквартирный комплекс, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Его создали в помещении одного из коммунальных учреждений при финансовой поддержке международных и украинских благотворителей.

«Оборудовали комнаты, кухню со всей необходимой техникой, зоны отдыха. Сейчас там проживают около 70 жителей Харьковщины, среди них – 9 детей. Вопрос обеспечения жильем стоит остро, ведь в Харьковской области зарегистрировано наибольшее количество ВПЛ – почти 530 тысяч. Непосредственно в Валковской громаде – 23 тысячи», – сообщил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 18:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для временного проживания переселенцев Харьковщины в Валковской громаде обустроили многоквартирный комплекс, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".