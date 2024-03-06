Многоквартирный комплекс для переселенцев создали на Харьковщине – Синегубов
Для временного проживания переселенцев Харьковщины в Валковской громаде обустроили многоквартирный комплекс, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Его создали в помещении одного из коммунальных учреждений при финансовой поддержке международных и украинских благотворителей.
«Оборудовали комнаты, кухню со всей необходимой техникой, зоны отдыха. Сейчас там проживают около 70 жителей Харьковщины, среди них – 9 детей. Вопрос обеспечения жильем стоит остро, ведь в Харьковской области зарегистрировано наибольшее количество ВПЛ – почти 530 тысяч. Непосредственно в Валковской громаде – 23 тысячи», – сообщил Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: валковская громада, впл, жилье, многоквартирный комплекс, переселенцы, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 18:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для временного проживания переселенцев Харьковщины в Валковской громаде обустроили многоквартирный комплекс, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".