Многоквартирный комплекс для переселенцев создали на Харьковщине – Синегубов

Для временного проживания переселенцев Харьковщины в Валковской громаде обустроили многоквартирный комплекс, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Его создали в помещении одного из коммунальных учреждений при финансовой поддержке международных и украинских благотворителей.

«Оборудовали комнаты, кухню со всей необходимой техникой, зоны отдыха. Сейчас там проживают около 70 жителей Харьковщины, среди них – 9 детей. Вопрос обеспечения жильем стоит остро, ведь в Харьковской области зарегистрировано наибольшее количество ВПЛ – почти 530 тысяч. Непосредственно в Валковской громаде – 23 тысячи», – сообщил Синегубов.