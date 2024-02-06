єВідновлення: 27 семей с Харьковщины, чье жилье разрушила РФ, приобрели дома
На Харьковщине 27 заявителей, которые подали заявку в «Дії», получили сертификаты о предоставлении компенсаций за уничтоженное имущество. Их обменяли на новые помещения — 23 квартиры и 4 частных дома.
«На это направили 43 млн грн, из которых 41,6 млн грн – на средства государства», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В общем, добавил Синегубов, сейчас в 24 громадах области сформированы 746 сертификатов на более миллиарда гривен в рамках программы «єВідновлення».
«Всего с начала действия программы жители Харьковщины подали 27652 заявлений о получении денежной помощи на ремонт поврежденных домов. Больше заявителей из Изюмского, Харьковского районов и Киевского района города Харьков», — добавил глава ХОВА.
Более 14 тысяч человек уже получили компенсацию за поврежденное жилье на общую сумму 1,34 млрд грн. Еще для 421 заявителя назначили выплаты на 41,7 млн грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, Дія, дома, семьи, синєгубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 11:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 27 заявителей, которые подали заявку в «Дії», получили сертификаты о предоставлении компенсаций за уничтоженное имущество. Их обменяли на новые помещения — 23 квартиры и 4 частных дома.".