єВідновлення: 27 семей с Харьковщины, чье жилье разрушила РФ, приобрели дома

На Харьковщине 27 заявителей, которые подали заявку в «Дії», получили сертификаты о предоставлении компенсаций за уничтоженное имущество. Их обменяли на новые помещения — 23 квартиры и 4 частных дома.

«На это направили 43 млн грн, из которых 41,6 млн грн – на средства государства», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В общем, добавил Синегубов, сейчас в 24 громадах области сформированы 746 сертификатов на более миллиарда гривен в рамках программы «єВідновлення».

«Всего с начала действия программы жители Харьковщины подали 27652 заявлений о получении денежной помощи на ремонт поврежденных домов. Больше заявителей из Изюмского, Харьковского районов и Киевского района города Харьков», — добавил глава ХОВА.

Более 14 тысяч человек уже получили компенсацию за поврежденное жилье на общую сумму 1,34 млрд грн. Еще для 421 заявителя назначили выплаты на 41,7 млн грн.