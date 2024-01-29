870 тыс. грн получил житель Харьковщины за уничтоженное имущество, купил жилье

Первый житель Харьковщины купил недвижимость по программе «єВідновлення». Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Первый житель Харьковщины, получивший сертификат за уничтоженное имущество по программе «єВідновлення», приобрел недвижимость. Стоимость компенсации – около 870 тыс. грн», — проинформировал Синегубов.

По его данным, сейчас в реестре — 3 531 заявление харьковчан. Уже сформировали 651 сертификат на выплату более 955 миллионов гривен. А компенсации на ремонт поврежденного жилья в области в общем достигли 1,33 млрд грн.

«В общей сложности с начала реализации программы «єВідновлення» в области подали 26 724 заявления для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. В Харькове 3321 жителю выплатили более 222,6 миллиона гривен компенсаций. Передано на выплаты 12,8 миллиона гривен еще для 169 харьковчан», — привел данные начальник ХОВА.

Ранее глава Комитета ВРУ по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что жители Харьковской области чаще других в Украине получают компенсации за поврежденное российскими обстрелами жилье.