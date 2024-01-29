870 тис. грн отримав мешканець Харківщини за знищене майно, купив житло
Перший мешканець Харківщини купив нерухомість за програмою “єВідновлення”. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Перший житель Харківщини, який отримав сертифікат за знищене майно за програмою “єВідновлення”, придбав нерухомість. Вартість компенсації – майже 870 тис. грн“, – поінформував Синєгубов.
За його даними, зараз у реєстрі – 3 531 заява харків’ян. Уже сформували 651 сертифікат на виплату понад 955 мільйонів гривень. А компенсації на ремонт пошкодженого житла в області загалом сягнули 1,33 млрд грн.
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“Загалом з початку реалізації програми єВідновлення в області подали 26 724 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подали жителі Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. У Харкові 3321 жителю сплатили понад 222,6 мільйона гривень компенсацій. Передано на виплати 12,8 мільйона гривень ще для 169 харків’ян“, – навів дані начальник ХОВА.
Раніше голова Комітету ВРУ з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла, що мешканці Харківської області найчастіше в Україні отримують компенсації за пошкоджене російськими обстрілами житло.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, компенсация, новини Харкова, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 15:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший мешканець Харківщини купив нерухомість за програмою “єВідновлення”. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".