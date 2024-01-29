Live
  • Пн 29.01.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.78
  • EUR 41.06

870 тис. грн отримав мешканець Харківщини за знищене майно, купив житло

Суспільство 15:38   29.01.2024
Оксана Горун
870 тис. грн отримав мешканець Харківщини за знищене майно, купив житло

Перший мешканець Харківщини купив нерухомість за програмою “єВідновлення”. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перший житель Харківщини, який отримав сертифікат за знищене майно за програмою “єВідновлення”, придбав нерухомість. Вартість компенсації – майже 870 тис. грн“, – поінформував Синєгубов.

За його даними, зараз у реєстрі – 3 531 заява харків’ян. Уже сформували 651 сертифікат на виплату понад 955 мільйонів гривень. А компенсації на ремонт пошкодженого житла в області загалом сягнули 1,33 млрд грн.

Читайте також: Пошкоджують житло та малюють руйнування у фотошопі: шахраї “єВідновлення”

Загалом з початку реалізації програми єВідновлення в області подали 26 724 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подали жителі Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. У Харкові 3321 жителю сплатили понад 222,6 мільйона гривень компенсацій. Передано на виплати 12,8 мільйона гривень ще для 169 харків’ян“, – навів дані начальник ХОВА.

Раніше голова Комітету ВРУ з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла, що мешканці Харківської області найчастіше в Україні отримують компенсації за пошкоджене російськими обстрілами житло.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові принесли квіти на могилу Героя Крут (фото)
У Харкові принесли квіти на могилу Героя Крут (фото)
29.01.2024, 16:12
870 тис. грн отримав мешканець Харківщини за знищене майно, купив житло
870 тис. грн отримав мешканець Харківщини за знищене майно, купив житло
29.01.2024, 15:38
У Харкові п’ятеро людей за тиждень потрапили до реанімації з COVID-19
У Харкові п’ятеро людей за тиждень потрапили до реанімації з COVID-19
29.01.2024, 15:29
Учаснику звільнення Харківщини просять присвоїти “Героя України”: петиція
Учаснику звільнення Харківщини просять присвоїти “Героя України”: петиція
29.01.2024, 15:08
На Харківщині почали ремонтувати дороги: де йдуть роботи
На Харківщині почали ремонтувати дороги: де йдуть роботи
29.01.2024, 14:40
Електрика для населення в Україні подорожчає вдвічі – нардеп
Електрика для населення в Україні подорожчає вдвічі – нардеп
29.01.2024, 13:21

Новини за темою:

15:50
Скільки компенсацій отримали жителі Харківщини на ремонт житла: дані ХОВА
10:06
Пошкоджують житло та малюють руйнування у фотошопі: шахраї “єВідновлення”
13:52
Близько 50 тисяч об’єктів зруйнувала або пошкодила РФ на Харківщині – ХОВА
17:13
Перші сертифікати за зруйноване житло отримали власники квартир на Ужвій
15:56
єВідновлення: жителі Харківщини отримали понад 1 млрд грн на ремонт – ХОВА

Ви читали новину: «870 тис. грн отримав мешканець Харківщини за знищене майно, купив житло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший мешканець Харківщини купив нерухомість за програмою “єВідновлення”. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".