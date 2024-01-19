Пошкоджують житло та малюють руйнування у фотошопі: шахраї “єВідновлення”

В Україні фіксують непоодинокі випадки шахрайства при спробі отримати компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло за держпрограмою “єВідновлення”. Подробиці щодо реалізації програми, у тому числі на Харківщині, повідомила нардепка Олена Шуляк.

Жителі Харківської області найчастіше в Україні отримують компенсації за пошкоджене російськими обстрілами житло, розповіла в етері нацмарафону голова Комітету ВРУ з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

“Розширена вже програма за пошкоджене житло. Уже можна отримувати не до 200 тисяч, а до 350 тисяч, якщо ми говоримо за квартиру, й до 500 тисяч за приватний будиночок. Бачимо на сьогодні, на жаль, у нас сумний такий лідер – це Харківська область. Це Київська область. Якщо говорити за зруйноване житло, то в нас у лідери вийшла й Миколаївська область, і Чернігівська область”, – зазначила Шуляк.

Вона також розповіла про спроби громадян України шахраювати для отримання компенсації від держави.

“Є такі випадки, коли заявники буквально у фотошопі домальовують відсутні пошкодження. Але такого робити не потрібно, тому що все одно приходить комісія фізично, вона фіксує ці пошкодження – і тут обдурити практично неможливо. Були випадки, коли заявники намагалися пошкодити спеціально своє майно для того, щоб отримати гроші. Також не рекомендую це робити, тому що це нелогічно. Дуже чітко фіксуються всі руйнування. Уся інформація є в органів місцевого самоврядування, у військових адміністрацій. Чітко зрозуміло, коли був обстріл, коли був відповідний “прильот”, які будинки були пошкоджені, тому не рекомендуємо так зловживати”, – наголосила нардепка.

Шуляк навела статистику реалізації програми компенсацій за повністю знищене житло. Її запустили влітку 2023 року, і поки що динаміка не настільки активна, як розраховували.

“Станом на сьогодні бачимо вже 2 221 згенерований житловий сертифікат. Якщо говорити про гроші, це більше ніж 4 мільярди гривень. Уже більше ніж 100 українських сімей отримали гроші за цими житловими сертифікатами. Більше ніж 600 бронювань – і ми бачимо, що це люди, які забронювали кошти, й знаходяться якраз у процесі оформлення угоди, й скоро вони будуть з новою домівкою“, – повідомила Шуляк.

Не надто велику кількість отриманих компенсацій та згенерованих сертифікатів вона пояснила тим, що далеко не в усіх українців документи, що встановлюють право на житло, внесені до Державного реєстру прав. Нардепка порадила кожному, хто оформляв право власності до 2013 року, знайти час і сходити або до ЦНАПу, або до нотаріуса – та внести відомості до держреєстру.

Читайте також: Відбудовувати ліцей за 355 млн біля кордону на Харківщині передумали

Шуляк також прокоментувала питання щодо достатності розміру компенсацій для придбання житла.

“За тими угодами, які ми зараз бачимо, ми бачимо, що середня взагалі вартість згенерованого сертифіката 2 мільйони гривень. За ці гроші можна купити (нерухомість – Ред.). У нас уже є випадки, коли сім’ї з Донецької області купували житло в Київській області. І ми розуміємо, що різні ціни були в різних регіонах, але на сьогодні ми бачимо практичні кейси, коли людям вдалося обміняти свій житловий сертифікат та святкувати переїзд до нової квартири“, – повідомила нардепка.