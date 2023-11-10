Харківщина лідирує за заявками на сертифікати “єВідновлення”: як отримати

Жителі Харківської області активно подають документи для отримання через “Дію” грошей на купівлю житла замість зруйнованого росіянами. Усі подробиці роботи нового етапу програми “єВідновлення” в етері нацмарафону розповіла голова Комітету ВРУ з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Процес оформлення компенсацій за зруйноване житло в Україні стартував 1 серпня. Для отримання грошових сертифікатів у додатку “Дія” громадянам необхідно зібрати солідні пакети документів. Деяким це вже вдалося. За інформацією Олени Шуляк, наразі згенеровано вже 519 сертифікатів.

“Лідери зараз за кількістю поданих заяв – це Київська область, Харківська і Миколаївська на знищене житло. Найбільше бачимо заяв саме в Київській області“, – повідомила нардепка.

Вона нагадала, що для отримання сертифіката громадянинові необхідно надати інформаційне повідомлення, подати заяву на компенсацію. Згодом житло обстежує комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Саме вона вносить дані до реєстру пошкодженого та знищеного майна, підтверджуючи, що будинок чи квартира зруйновані – їх не існує. Ці дані фіксують у цифрових реєстрах. Уже після цього сертифікат формують – і він з’являється у “Дії”.

Отримавши сертифікат, людина може самостійно обрати, яке житло та де купити на виділену державою суму. Далі вона має забронювати кошти, щоб у бюджеті програми їх “відклали” саме під її угоду (броня дається на 30 днів). За ці 30 днів необхідно здійснити угоду купівлі-продажу – і гроші надійдуть безпосередньо на рахунок продавця.

“Люди, які зараз отримали ці сертифікати, вони знаходяться в такому активному пошуку свого нового житла. І я впевнена, що ми скоро зможемо побачити тих людей, які вже безпосередньо мають цю нову нерухомість“, – зазначила Шуляк.

На цей час уряд виділив 2,5 мільярда гривень для компенсації витрат на житлові сертифікати. Ці кошти брали із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

“До цього фонду кошти потрапляли з різних джерел. Основне джерело – це були арештовані гроші російських банків, які працювали на території України. Звичайно, нам би дуже хотілося (і ми зараз бачимо, наскільки ведеться робота з санкційними активами, які знаходяться на території різних країн Європейського Союзу), щоб перемогла справедливість, щоб ці гроші РФ, гроші від цих активів, надходили до України, до наших спеціальних фондів, спеціальних рахунків. І використовувалися для того, щоб нашим громадянам, саме зараз, не чекаючи репарацій, виплачувати житлові сертифікати або цільові гроші, щоб вони якнайшвидше відновлювали та мали власне житло“, — наголосила голова комітету ВР.

За її словами, надалі програму “єВідновлення” розширюватимуть. Із запланованого:

🏠 надання компенсації людям, житло яких зруйноване на окупованих територіях;

🏠 компенсація витрат тим, хто власним коштом зробив ремонт після російських обстрілів;

🏠 збільшення розмірів компенсацій тим, чиє житло не знищено повністю, але сума, в яку оцінили пошкодження, перевищує 200 тис. грн;

🏠 створення можливості використовувати гроші з “Дії” як цільові засоби для нового будівництва приватного будинку на місці знищеного російськими окупантами.

Також вже розробили законопроєкт, щоб дозволити людям використати сертифікати для внесення першого внеску під час оформлення житлової іпотеки.