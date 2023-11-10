Харьковщина лидирует по заявкам на сертификаты «єВідновлення»: как получить

Жители Харьковской области активно подают документы для получения через «Дію» денег на покупку жилья вместо разрушенного россиянами. Все подробности работы нового этапа программы «єВідновлення» в эфире нацмарафона рассказала глава Комитета ВРУ по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Процесс оформления компенсаций за разрушенное жилье в Украине стартовал 1 августа. Для получения денежных сертификатов в приложении «Дія» гражданам необходимо собрать солидные пакеты документов. Некоторым это уже удалось. По информации Елены Шуляк, на сейчас сгенерированы уже 519 сертификатов.

«Лидеры сейчас по количеству поданных заявлений – это Киевская область, Харьковская и Николаевская на уничтоженное жилье. Больше всего видим заявлений именно в Киевской области», — сообщила нардеп.

Она напомнила, что для получения сертификата гражданину необходимо предоставить информационное сообщение, подать заявление на компенсацию. Затем жилье обследует комиссия, созданная при органах местного самоуправления. Именно она вносит данные в реестр поврежденного и уничтоженного имущества, подтверждая, что дом или квартира разрушены — их не существует. Эти данные фиксируются в цифровых реестрах. Уже после этого сертификат формируют — и он появляется в «Дії».

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Получив сертификат, человек может самостоятельно выбрать, какое жилье и где купить на выделенную государством сумму. Далее он должен забронировать средства, чтобы в бюджете программы их «отложили» именно под его покупку (бронь дается на 30 дней). За эти 30 дней необходимо совершить сделку купли-продажи — и деньги поступят непосредственно на счет продавца.

«Люди, которые сейчас получили эти сертификаты, находятся в активном поиске своего нового жилья. И я уверена, что мы скоро сможем увидеть людей, уже непосредственно имеющих эту новую недвижимость», — отметила Шуляк.

На данный момент правительство выделило 2,5 миллиарда гривен для компенсации трат по жилищным сертификатам. Эти средства брали из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

«В этот фонд средства попадали из различных источников. Основной источник – это были арестованные деньги российских банков, работавших на территории Украины. Конечно, нам бы очень хотелось (и мы сейчас видим, насколько ведется работа с санкционными активами, которые находятся на территории разных стран Европейского Союза), чтобы победила справедливость, чтобы эти деньги РФ, деньги от этих активов, поступали в Украину, в наши специальные фонды, спецсчета. И использовались для того, чтобы нашим гражданам именно сейчас, не дожидаясь репараций, выплачивать жилищные сертификаты», — отметила глава комитета ВР.

По ее словам, в дальнейшем программу «єВідновлення» будут расширять. Из запланированного:

🏠 предоставление компенсации людям, жилье которых разрушено на оккупированных территориях;

🏠 компенсация расходов тем, кто за свой счет сделал ремонт после российских обстрелов;

🏠 увеличение размеров компенсаций тем, чье жилье не уничтожено полностью, но сумма, в которую обошлись повреждения, превышает 200 тыс. грн.

🏠 создание возможности использовать деньги из «Дії» как целевые средства для нового строительства частного дома на месте уничтоженного российскими оккупантами.

Также уже разработали законопроект, чтобы позволить людям использовать сертификаты для внесения первого взноса при оформлении жилищной ипотеки.