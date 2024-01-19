Повреждают жилье и рисуют разрушения в фотошопе: мошенники «єВідновлення»

В Украине фиксируют не единичные случаи мошенничества при попытке получить компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье по госпрограмме «єВідновлення». Подробности о реализации программы, в том числе на Харьковщине, сообщила нардеп Елена Шуляк.

Жители Харьковской области чаще других в Украине получают компенсации за поврежденное российскими обстрелами жилье, рассказала в эфире нацмарафона глава Комитета ВРУ по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«Уже расширена программа за поврежденное жилье. Уже можно получать не до 200 тысяч, а до 350 тысяч, если мы говорим о квартире, и до 500 тысяч за частный домик. Сегодня, к сожалению, у нас грустный такой лидер – это Харьковская область. Это Киевская область. Если говорить о разрушенном жилье, то у нас в лидеры вышли и Николаевская область, и Черниговская область», — отметила Шуляк.

Она также рассказала о попытках граждан Украины мошенничать для получения компенсации от государства.

«Есть такие случаи, когда заявители буквально в фотошопе дорисовывают несуществующие повреждения. Но такого делать не нужно, потому что все равно приходит комиссия физически. Она фиксирует эти повреждения – и здесь обмануть практически невозможно. Были случаи, когда заявители пытались повредить специальное имущество для того, чтобы получить деньги. Также не рекомендую это делать, потому что это нелогично. Очень четко фиксируются все разрушения. Вся информация есть у органов местного самоуправления, у военных администраций. Четко понятно, когда был обстрел, когда был соответствующий «прилет», какие дома были повреждены, поэтому не рекомендуем так злоупотреблять», — подчеркнула нардеп.

Шуляк привела статистику реализации программы компенсаций за полностью уничтоженное жилье. Ее запустили летом 2023 года, и пока динамика не настолько активная, как рассчитывали.

«По состоянию на сегодня видим уже 2 221 сгенерированный жилищный сертификат. Если говорить о деньгах, это более 4 миллиардов гривен. Уже более 100 украинских семей получили деньги по этим жилищным сертификатам. Более 600 бронирований — и мы видим, что это люди, которые забронировали средства и находятся как раз в процессе оформления сделки, и скоро они будут с новым жильем», — сообщила Шуляк.

Не слишком большое количество полученных компенсаций и сгенерированных сертификатов она объяснила тем, что далеко не у всех украинцев правоустанавливающие документы на жилье внесены в Государственный реестр прав. Нардеп посоветовала каждому, кто оформлял право собственности до 2013 года, найти время и сходить либо в ЦПАУ, либо к нотариусу — и внести сведения в госреестр.

Читайте также: Отстраивать лицей за 355 млн у границы на Харьковщине передумали

Шуляк также прокомментировала вопрос о достаточности размера компенсаций для приобретения жилья.

«По тем соглашениям, которые мы сейчас видим, мы видим, что средняя вообще стоимость сгенерированного сертификата 2 миллиона гривен. За эти деньги можно купить (недвижимость — Ред.). У нас уже есть случаи, когда семьи из Донецкой области покупали жилье в Киевской области. И мы понимаем, что разные цены были в разных регионах, но сегодня мы видим практические кейсы, когда людям удалось обменять свой жилищный сертификат и праздновать переезд в новую квартиру», — сообщила нардеп.