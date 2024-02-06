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єВідновлення: 27 сімей з Харківщини, чиє житло зруйнувала РФ, придбали будинки

Суспільство 11:49   06.02.2024
Вікторія Яковенко
єВідновлення: 27 сімей з Харківщини, чиє житло зруйнувала РФ, придбали будинки Фото: Олег Синєгубов

На Харківщині 27 заявників, які подали заявку в «Дії», отримали сертифікати про надання компенсацій за знищене майно. Їх обміняли на нові помешкання — 23 квартири та 4 приватні будинки.

«На це спрямували 43 млн грн, із яких 41,6 млн грн – коштом держави», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом, додав Синєгубов, наразі у 24 громадах області сформовані 746 сертифікатів на понад мільярд гривень у межах програми «єВідновлення».

«Всього від початку дії програми жителі Харківщини подали 27652 заяви про отримання грошової допомоги на ремонт пошкоджених будинків. Найбільше заявників із Ізюмського, Харківського районів та Київського району міста Харків», – додав голова ХОВА.

Понад 14 тисяч людей вже отримали компенсацію за пошкоджене житло на загальну суму 1,34 млрд грн. Ще для 421 заявника призначили виплати на 41,7 млн грн.

Читайте також: 870 тис. грн отримав мешканець Харківщини за знищене майно, купив житло

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 11:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 27 заявників, які подали заявку в «Дії», отримали сертифікати про надання компенсацій за знищене майно. Їх обміняли на нові помешкання — 23 квартири та 4 приватні будинки.".