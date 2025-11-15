Live

Уже можно подавать заявку на получение 1000 грн «зимней поддержки»: в Дії сбой

Общество 11:24   15.11.2025
Виктория Яковенко
Уже можно подавать заявку на получение 1000 грн «зимней поддержки»: в Дії сбой Скриншот

С сегодняшнего дня, 15 ноября, украинцы могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн в рамках госпрограммы «зимняя поддержка». Однако у некоторых жителей возникли проблемы при входе в приложение «Дія».

О запуске программы «Зимняя поддержка» сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она рассказала, что подать заявку сегодня можно только через «Дію».

«После подачи вы получите подтверждение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут зачислены на карту «Национальный кэшбек». Срок подачи заявки – до 24 декабря. Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания, книг, благотворительные взносы или почтовые услуги. Использовать их нужно до 30 июня 2026», — отметила Свириденко.

Видео: Юлия Свириденко

Тем временем утром украинцы начали жаловаться на проблемы в «Дії». В частности, сообщают об ошибке при входе. В пресс-службе приложения объяснили, что произошло.

«Просто сейчас миллионы украинцев одновременно подают заявления – и это замечательно. Но из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка при входе. Если у вас так случилось – пожалуйста, попробуйте чуть позже. Услуга будет работать до 24 декабря, поэтому все точно успеют податься», — говорится в сообщении.

Отметим, что уже с 18 ноября украинцы смогут подать заявку через Укрпочту.

«Пенсионеры и получатели соцвыплат в Укрпочте получат 1000 грн автоматически на специальный счет, на который поступает пенсия или помощь. Для этого ничего не нужно делать дополнительно. Если же пенсия поступает на счет в банке, и человек не пользуется Дією, он может с 18 ноября по 24 декабря включительно обратиться в отделение Укрпочты и подать заявку в письменном виде», — уточнила Свириденко.

Читайте также: Деньги, УЗ-3000, фиксированные тарифы: Зеленский анонсировал зимнюю поддержку

Автор: Виктория Яковенко
