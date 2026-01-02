Стартувала програма «Скринінг здоров’я 40+»: як скористатися послугою

1 січня запрацювала національна програма «Скринінг здоров’я 40+». У МОЗі розповіли, як працюватиме послуга.

Зазначається, що програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя для українців від 40 років. Вже наприкінці січня громадяни почнуть отримувати перші сповіщення-запрошення пройти скринінг.

Як це працює:

1)Запрошення на скринінг надходитиме в застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження — для людей віком від 40 років і більше.

2)Після підтвердження участі в програмі 2000 гривень зараховуються на «Дія.Картку» протягом семи днів. Кошти можна використати виключно для оплати скринінгу.

3)Для тих, хто не користується Дією, передбачена можливість оформлення банківської картки та подання заявки через ЦНАП. Це можна зробити через 30 днів після дня народження.

Національний скринінг здоров’я 40+ включає в себе:

анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я);

фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія);

лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок;

індивідуальні рекомендації лікаря щодо способу життя та стану здоров’я, у разі потреби — призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.

Детальна інформація за посиланням. Там же буде доступний і перелік медичних закладів-учасників.