Останню дитину евакуювали правоохоронці із прифронтового села

Правоохоронці спільно з БО “Троянда на руціі” допомогли виїхати родині з дитиною із села Гонтарівка Старосалтівської громади. Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Раніше, зазначили в поліції, копи вже неодноразово приїжджали до тепер уже евакуйованої сім’ї та попереджали про ризики й небезпеки, які їм загрожують у разі відмови від евакуації.

“Відносно жінки складено адміністративний протокол за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дитину разом із мамою було евакуйовано у безпечне місце”, – додали копи.

У черговий раз вони також закликали людей не наражати на небезпеку себе і своїх дітей, а евакуюватися з небезпечних населених пунктів і територій, що знаходяться під постійними обстрілами.