Останню дитину евакуювали правоохоронці із прифронтового села
Правоохоронці спільно з БО “Троянда на руціі” допомогли виїхати родині з дитиною із села Гонтарівка Старосалтівської громади. Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Раніше, зазначили в поліції, копи вже неодноразово приїжджали до тепер уже евакуйованої сім’ї та попереджали про ризики й небезпеки, які їм загрожують у разі відмови від евакуації.
“Відносно жінки складено адміністративний протокол за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дитину разом із мамою було евакуйовано у безпечне місце”, – додали копи.
У черговий раз вони також закликали людей не наражати на небезпеку себе і своїх дітей, а евакуюватися з небезпечних населених пунктів і територій, що знаходяться під постійними обстрілами.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: евакуація, полицейские, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Останню дитину евакуювали правоохоронці із прифронтового села», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 11:30;