Небезпечна евакуація на Харківщині: екіпаж переховувався від БпЛА (відео)

Екіпаж поліції «Білі Янголи» спільно з загоном Червоного Хреста провели евакуацію чотирьох людей з Боровської громади.

У ГУ Нацполіції в Харківській області кажуть: населений пункт, звідки вивозили жителів, майже вщент знищений ворогом та постійно перебуває під вогневим ураженням з різних видів озброєння.

«Правоохоронці евакуювали чотирьох осіб, серед яких – літній чоловік з інвалідністю, який повністю втратив зір. Під час проведення евакуації ситуація залишалася вкрай небезпечною через активність ворожих безпілотників. У певний момент екіпаж був змушений переховуватися від дрона та діяти максимально обережно, щоб не наражати людей на небезпеку», – розповіли у поліції.

Попри постійну загрозу обстрілів, правоохоронці успішно виконали завдання та доставили людей до умовно безпечного місця.

Поліція вкотре закликає громадян не зволікати з виїздом із прифронтових територій.

Відео: ГУНП в Харківській області