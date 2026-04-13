Небезпечна евакуація на Харківщині: екіпаж переховувався від БпЛА (відео)
Екіпаж поліції «Білі Янголи» спільно з загоном Червоного Хреста провели евакуацію чотирьох людей з Боровської громади.
У ГУ Нацполіції в Харківській області кажуть: населений пункт, звідки вивозили жителів, майже вщент знищений ворогом та постійно перебуває під вогневим ураженням з різних видів озброєння.
«Правоохоронці евакуювали чотирьох осіб, серед яких – літній чоловік з інвалідністю, який повністю втратив зір. Під час проведення евакуації ситуація залишалася вкрай небезпечною через активність ворожих безпілотників. У певний момент екіпаж був змушений переховуватися від дрона та діяти максимально обережно, щоб не наражати людей на небезпеку», – розповіли у поліції.
Попри постійну загрозу обстрілів, правоохоронці успішно виконали завдання та доставили людей до умовно безпечного місця.
Поліція вкотре закликає громадян не зволікати з виїздом із прифронтових територій.
Відео: ГУНП в Харківській області
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, евакуація, поліція, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 12:07;