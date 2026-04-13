Опасная эвакуация на Харьковщине: экипаж прятался от вражеского БпЛА (видео)

Экипаж полиции «Белые Ангелы» совместно с отрядом Красного Креста провели эвакуацию четырех человек из Боровской громады.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят: населенный пункт, откуда вывозили жителей, почти полностью уничтожен врагом и постоянно находится под огневым поражением из разных видов вооружения.

«Правоохранители эвакуировали четырех человек, среди которых – пожилой мужчина с инвалидностью, полностью потерявший зрение. Во время эвакуации ситуация оставалась крайне опасной из-за активности вражеских беспилотников. В определенный момент экипаж был вынужден прятаться от дрона и действовать максимально осторожно, чтобы не подвергать людей опасности», — рассказали в полиции.

Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, правоохранители успешно выполнили задание и доставили людей в условно безопасное место.

Полиция призывает граждан не медлить с выездом с прифронтовых территорий.

Видео: ГУНП в Харьковской области