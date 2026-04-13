Опасная эвакуация на Харьковщине: экипаж прятался от вражеского БпЛА (видео)
Экипаж полиции «Белые Ангелы» совместно с отрядом Красного Креста провели эвакуацию четырех человек из Боровской громады.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят: населенный пункт, откуда вывозили жителей, почти полностью уничтожен врагом и постоянно находится под огневым поражением из разных видов вооружения.
«Правоохранители эвакуировали четырех человек, среди которых – пожилой мужчина с инвалидностью, полностью потерявший зрение. Во время эвакуации ситуация оставалась крайне опасной из-за активности вражеских беспилотников. В определенный момент экипаж был вынужден прятаться от дрона и действовать максимально осторожно, чтобы не подвергать людей опасности», — рассказали в полиции.
Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, правоохранители успешно выполнили задание и доставили людей в условно безопасное место.
Полиция призывает граждан не медлить с выездом с прифронтовых территорий.
Видео: ГУНП в Харьковской области
Читайте также: Взрывы звучат в Харькове утром 13 апреля – что известно (дополняется)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасная эвакуация на Харьковщине: экипаж прятался от вражеского БпЛА (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 12:07;