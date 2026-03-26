Доїздився без прав: чоловік отримав підозру за невиконання рішення суду

Події 11:50   26.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ Нацполіції повідомили, що 32-річний водій отримав підозру за ігнорування заборони сідати за кермо. 

Попри численні штрафи та тривалі строки позбавлення прав, чоловік продовжував розсікати на авто, пояснили у поліції.

Протягом 2023–2024 років правоохоронці неодноразово документували факти керування транспортними засобами особою, яка була позбавлена такого права, а також випадки відмови від проходження огляду на стан сп’яніння“, – наголосили в поліції.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження та вручили чоловікові підозру за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 11:50;

