Доїздився без прав: чоловік отримав підозру за невиконання рішення суду

У ГУ Нацполіції повідомили, що 32-річний водій отримав підозру за ігнорування заборони сідати за кермо.

Попри численні штрафи та тривалі строки позбавлення прав, чоловік продовжував розсікати на авто, пояснили у поліції.

“Протягом 2023–2024 років правоохоронці неодноразово документували факти керування транспортними засобами особою, яка була позбавлена такого права, а також випадки відмови від проходження огляду на стан сп’яніння“, – наголосили в поліції.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження та вручили чоловікові підозру за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.