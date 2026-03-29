Вдарив опонента ножем у живіт: копи вручили нападнику підозру
Підозру в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень отримав харків’янин, передають у ГУ Нацполіції у Харківській області. За даними слідства, інцидент стався в березні у Слобідському районі.
“Між підозрюваним та потерпілим виник раптовий конфлікт на ґрунті неприязних відносин. Під час конфлікту зловмисник вдарив потерпілого кулаком в обличчя та пішов. Потерпілий разом зі знайомим наздогнали нападника. Останній дістав ніж та наніс чоловіку декілька ударів”, – встановили копи.
В результаті постраждалий отримав поранення черевної порожнини, внутрішню кровотечу та інші ушкодження, які, за оцінкою лікарів, належать до тяжких.
“Слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України”, – додали в поліції.
Тепер чоловікові загрожує вісім років ув’язнення.
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 15:48;