Кража произошла в медучреждении Харькова: подробности

К правоохранителям обратилась жительница Слободского района и сообщила, что в помещении медицинского учреждения у нее украли мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Копы опросили медицинский персонал и просмотрели записи камер видеонаблюдения, на которые попал вероятный злоумышленник.

«Используя аналитические возможности криминального анализа, оперативники установили личность последнего, у которого в дальнейшем изъяли похищенный мобильный телефон. Вором оказался 36-летний житель Харьковской области», — отметили в полиции.

Следователи вручили ему подозрение в воровстве. Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

