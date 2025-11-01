Live
  • Сб 01.11.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Кража произошла в медучреждении Харькова: подробности

Общество 14:29   01.11.2025
Виктория Яковенко
Кража произошла в медучреждении Харькова: подробности Фото: Нацполиция

К правоохранителям обратилась жительница Слободского района и сообщила, что в помещении медицинского учреждения у нее украли мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Копы опросили медицинский персонал и просмотрели записи камер видеонаблюдения, на которые попал вероятный злоумышленник.

«Используя аналитические возможности криминального анализа, оперативники установили личность последнего, у которого в дальнейшем изъяли похищенный мобильный телефон. Вором оказался 36-летний житель Харьковской области», — отметили в полиции.

Следователи вручили ему подозрение в воровстве. Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее ГБР задержало военных на Харьковщине, их подозревают в краже дизельного горючего из воинской части. Установлено, что фигуранты вносили в отчетную документацию ложную информацию о пройденных маршрутах, создавая излишки неиспользованного топлива.

Читайте также: Медсестра погорела на оформлении фиктивной инвалидности женщине — приговор

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса
31.10.2025, 12:05
Будет ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября
Будет ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября
31.10.2025, 19:13
В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
31.10.2025, 16:08
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области
01.11.2025, 13:17
Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили (фото, видео)
Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили (фото, видео)
01.11.2025, 07:42
80 ударов, новая тактика: Терехов заявил о напряженном месяце для Харькова
80 ударов, новая тактика: Терехов заявил о напряженном месяце для Харькова
01.11.2025, 15:13

Новости по теме:

23.10.2025
В краже горючего на 1 млн грн ГБР подозревает двоих военных с Харьковщины
23.09.2025
Нашел кошелек: в Харькове мужчина расплачивался чужой карточкой – НПУ
16.09.2025
За кражу 700 гривен харьковчанину грозит 15 лет тюрьмы
04.09.2025
Четверть миллиона гривен украл таксист в Харькове у пассажира-военного
30.08.2025
Действовал не один: за мелкие кражи житель Изюма может «сесть» на восемь лет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Кража произошла в медучреждении Харькова: подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2025 в 14:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К правоохранителям обратилась жительница Слободского района и сообщила, что в помещении медицинского учреждения у нее украли мобильный телефон".