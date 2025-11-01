Кража произошла в медучреждении Харькова: подробности
К правоохранителям обратилась жительница Слободского района и сообщила, что в помещении медицинского учреждения у нее украли мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На место выезжала следственно-оперативная группа. Копы опросили медицинский персонал и просмотрели записи камер видеонаблюдения, на которые попал вероятный злоумышленник.
«Используя аналитические возможности криминального анализа, оперативники установили личность последнего, у которого в дальнейшем изъяли похищенный мобильный телефон. Вором оказался 36-летний житель Харьковской области», — отметили в полиции.
Следователи вручили ему подозрение в воровстве. Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее ГБР задержало военных на Харьковщине, их подозревают в краже дизельного горючего из воинской части. Установлено, что фигуранты вносили в отчетную документацию ложную информацию о пройденных маршрутах, создавая излишки неиспользованного топлива.
Читайте также: Медсестра погорела на оформлении фиктивной инвалидности женщине — приговор
Дата публикации материала: 1 ноября 2025 в 14:29