В краже горючего на 1 млн грн ГБР подозревает двоих военных с Харьковщины
ГБР задержало военных и сообщило о подозрении им и их сообщнику в краже дизельного горючего из воинской части.
Военные вносили в отчетную документацию ложную информацию по пройденным маршрутам, создавая излишки неиспользованного топлива.
Затем это топливо они продавали крупными партиями в Харьковской области по цене 35 гривен за 1 литр. Задокументирована продажа 24 тонн горючего (три партии по 8 тонн) на сумму около 1 млн грн.
При продаже третьей партии горючего военных задержали. Во время обысков у них изъяли значительные суммы наличными, документацию по использованию топлива, черную бухгалтерию похищенных объемов топлива и распределения денег, два автомобиля и специальные приборы для скручивания пробега машины.
Двоим военным и их сообщнику сообщили о подозрении в похищении военного имущества в условиях военного положения.
Подозреваемым «светит» лишение свободы сроком до 15 лет. В настоящее время их содержат под стражей.
Похищенное топливо вернули в воинскую часть.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: военнослужащие ВСУ, гбр, кража, топливо;
Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 22:51;