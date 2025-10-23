В краже горючего на 1 млн грн ГБР подозревает двоих военных с Харьковщины

ГБР задержало военных и сообщило о подозрении им и их сообщнику в краже дизельного горючего из воинской части.

Военные вносили в отчетную документацию ложную информацию по пройденным маршрутам, создавая излишки неиспользованного топлива.

Затем это топливо они продавали крупными партиями в Харьковской области по цене 35 гривен за 1 литр. Задокументирована продажа 24 тонн горючего (три партии по 8 тонн) на сумму около 1 млн грн.

При продаже третьей партии горючего военных задержали. Во время обысков у них изъяли значительные суммы наличными, документацию по использованию топлива, черную бухгалтерию похищенных объемов топлива и распределения денег, два автомобиля и специальные приборы для скручивания пробега машины.

Двоим военным и их сообщнику сообщили о подозрении в похищении военного имущества в условиях военного положения.

Подозреваемым «светит» лишение свободы сроком до 15 лет. В настоящее время их содержат под стражей.

Похищенное топливо вернули в воинскую часть.