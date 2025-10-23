Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

В краже горючего на 1 млн грн ГБР подозревает двоих военных с Харьковщины

Происшествия 22:51   23.10.2025
Оксана Якушко
В краже горючего на 1 млн грн ГБР подозревает двоих военных с Харьковщины Фото: ХГС

ГБР задержало военных и сообщило о подозрении им и их сообщнику в краже дизельного горючего из воинской части.

Военные вносили в отчетную документацию ложную информацию по пройденным маршрутам, создавая излишки неиспользованного топлива.

Затем это топливо они продавали крупными партиями в Харьковской области по цене 35 гривен за 1 литр. Задокументирована продажа 24 тонн горючего (три партии по 8 тонн) на сумму около 1 млн грн.

При продаже третьей партии горючего военных задержали. Во время обысков у них изъяли значительные суммы наличными, документацию по использованию топлива, черную бухгалтерию похищенных объемов топлива и распределения денег, два автомобиля и специальные приборы для скручивания пробега машины.

Двоим военным и их сообщнику сообщили о подозрении в похищении военного имущества в условиях военного положения.

Подозреваемым «светит» лишение свободы сроком до 15 лет. В настоящее время их содержат под стражей.
Похищенное топливо вернули в воинскую часть.

Читайте также: Как будут выключать свет 24 октября в Харькове и области – график

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
23.10.2025, 09:45
Новости Харькова – главное за 23 октября: погиб спасатель, атака на Лозовую
Новости Харькова – главное за 23 октября: погиб спасатель, атака на Лозовую
23.10.2025, 22:02
Где на Харьковщине могут не включить отопление: комментарий Синегубова (видео)
Где на Харьковщине могут не включить отопление: комментарий Синегубова (видео)
23.10.2025, 13:41
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
22.10.2025, 20:38
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
В краже горючего на 1 млн грн ГБР подозревает двоих военных с Харьковщины
В краже горючего на 1 млн грн ГБР подозревает двоих военных с Харьковщины
23.10.2025, 22:51

Новости по теме:

15.08.2025
В присвоении 78,8 млн грн подозревают директора санатория на Харьковщине 📷
16.06.2025
«Военные ВСУ «терроризируют» гражданских в Изюме» — очередной фейк РФ
11.12.2024
Военные ВСУ спасли щенков в Липцах на Харьковщине, возвращаясь после боя 📹
15.11.2024
Бесплатно полечить и вставить зубы могут военные ВСУ и ветераны на Харьковщине
03.09.2024
Дроны постоянно кружили над военным институтом в Полтаве – волонтер


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В краже горючего на 1 млн грн ГБР подозревает двоих военных с Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 22:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГБР задержало военных и сообщило о подозрении им и их сообщнику в краже дизельного горючего из воинской части.".