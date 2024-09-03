Дроны постоянно кружили над военным институтом в Полтаве – волонтер
Многих опытных военных собрали с фронта на обучение в Военный институт связи в Полтаве, рассказала в Facebook известная харьковская волонтер Юлия Пименова. Российские разведывательные дроны постоянно кружили над вузом, а когда 3 сентября 2024 года объявили тревогу, у военных физически не хватило времени, чтобы спуститься в укрытие.
«Полтава 3.09.24 из первых уст. Третий год полномасштабной войны и вдруг командование решило учить тех, кто еще с первых дней воюет. Людей из разных бригад собирают и отправляют в Полтаву на месяц. Большое скопление людей в одном месте, половина одета по форме. Строем и группами даже в столовую. В небе постоянно висят разведчики. Укрытия в разных местах, например в 200 м от вуза. Тревога. 5 этажей, узкие ступени и снова толпа. Если быстро, то только через окно. Когда все произошло, то аптечек не было даже у полицейских», — рассказала Юлия Пименова, ссылаясь на друзей-военных.
Учения были очень полезны, однако точно нужно их проводить в более отдаленных и безопасных местах, отмечает волонтер.
«Строем, группы по форме и по расписанию», — подтвердила слова Пименовой известная адвокат, а с 2022 года военная, боец в 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Евгения Закревская.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о попаданиях по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Взрывы в Полтаве прогремели около 9 утра. Как сообщили в Минобороны, агрессор нанес удар по одному из учебных заведений. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Число погибших в Полтаве возросло до 49, раненых 219, под завалами могут быть еще 18 человек, сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: військові, военнослужащие ВСУ, военные, волонтер, дрон, Полтава, Полтавский военный институт связи;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 20:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многих опытных военных собрали с фронта на обучение в Военный институт связи в Полтаве, рассказала в Facebook известная харьковская волонтер Юлия Пименова. Российские разведывательные дроны постоянно кружили над вузом, а когда 3 сентября 2024 года объявили тревогу, у военных физически не хватило времени, чтобы спуститься в укрытие.".