41 погибший, 180 раненых: на Полтавщине будет трехдневный траур из-за удара РФ
41 человек погиб и еще более 180 пострадали вследствие удара РФ по Полтаве утром 3 сентября. С 4 сентября в Полтавской области объявлен трехдневный траур.
«Большая трагедия для Полтавщины и всей страны. Вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности», — сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Взрывы в Полтаве прогремели около 9 утра. Как сообщили в Минобороны, агрессор нанес удар по одному из учебных заведений. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты.
«Временной промежуток между тревогой и «прилетом» ракет был настолько мал, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокировали из-под завалов», — говорится в публикации.
Президент Владимир Зеленский сообщил о попаданиях по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Глава государства поручил провести расследование всех обстоятельств случившегося.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Читайте также: Скончался 21-летний фельдшер «скорой» — жертва повторного удара РФ по Харькову
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Полтава, траур, удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «41 погибший, 180 раненых: на Полтавщине будет трехдневный траур из-за удара РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 15:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41 человек погиб и еще более 180 пострадали вследствие удара РФ по Полтаве утром 3 сентября. С 4 сентября в Полтавской области объявлен трехдневный траур.".