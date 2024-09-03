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41 погибший, 180 раненых: на Полтавщине будет трехдневный траур из-за удара РФ

Происшествия 15:34   03.09.2024
Елена Нагорная
41 погибший, 180 раненых: на Полтавщине будет трехдневный траур из-за удара РФ Фото: zoda.gov.ua

41 человек погиб и еще более 180 пострадали вследствие удара РФ по Полтаве утром 3 сентября. С 4 сентября в Полтавской области объявлен трехдневный траур.

«Большая трагедия для Полтавщины и всей страны. Вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности», — сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Взрывы в Полтаве прогремели около 9 утра. Как сообщили в Минобороны, агрессор нанес удар по одному из учебных заведений. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты.

«Временной промежуток между тревогой и «прилетом» ракет был настолько мал, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокировали из-под завалов», — говорится в публикации.

Президент Владимир Зеленский сообщил о попаданиях по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Глава государства поручил провести расследование всех обстоятельств случившегося.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 15:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41 человек погиб и еще более 180 пострадали вследствие удара РФ по Полтаве утром 3 сентября. С 4 сентября в Полтавской области объявлен трехдневный траур.".