41 загиблий і 180 поранених: на Полтавщині буде триденна жалоба через удар РФ

41 особа загинула і ще понад 180 постраждали внаслідок удару РФ по Полтаві вранці 3 вересня. З 4 вересня на Полтавщині оголошено триденну жалобу.

«Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни. Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені понад 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким. Ворог обов’язково має відповісти за всі злочини проти людяності», – повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Вибухи у Полтаві пролунали близько 9-ї ранку. Як повідомили у Міноборони, агресор завдав удару по одному з навчальних закладів. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети.

“Тимчасовий проміжок між тривогою та “прильотом” ракет був настільки малий, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблокували з-під завалів“, – йдеться у публікації.

Президент Володимир Зеленський повідомив про влучання по території навчального закладу та сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Голова держави доручив провести розслідування всіх обставин того, що сталося.



Відео: Володимир Зеленський/Telegram