Уже 49 погибших и 219 раненых в результате удара российских ракет по Полтаве

Число погибших в Полтаве возросло, под завалами могут быть еще 18 человек, сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

«В настоящее время известно о 49 погибших и 219 травмированных людях. На месте продолжают разбирать завалы, работают поисковые бригады», – заявил Пронин.

Из-под завалов спасли 11 человек, еще 18 человек ищут.

Одно из зданий Института связи частично разрушено. Также повреждены 10 жилых домов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о попаданиях по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Взрывы в Полтаве прогремели около 9 утра. Как сообщили в Минобороны, агрессор нанес удар по одному из учебных заведений. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты.