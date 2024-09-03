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Уже 49 погибших и 219 раненых в результате удара российских ракет по Полтаве

Происшествия 18:25   03.09.2024
Оксана Якушко
Уже 49 погибших и 219 раненых в результате удара российских ракет по Полтаве Фото: Полтавский военный институт связи / Facebook

Число погибших в Полтаве возросло, под завалами могут быть еще 18 человек, сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

«В настоящее время известно о 49 погибших и 219 травмированных людях. На месте продолжают разбирать завалы, работают поисковые бригады», – заявил Пронин.

Из-под завалов спасли 11 человек, еще 18 человек ищут.

Одно из зданий Института связи частично разрушено. Также повреждены 10 жилых домов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о попаданиях по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Взрывы в Полтаве прогремели около 9 утра. Как сообщили в Минобороны, агрессор нанес удар по одному из учебных заведений. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 18:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число погибших в Полтаве возросло, под завалами могут быть еще 18 человек, сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.".