Уже 49 погибших и 219 раненых в результате удара российских ракет по Полтаве
Число погибших в Полтаве возросло, под завалами могут быть еще 18 человек, сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
«В настоящее время известно о 49 погибших и 219 травмированных людях. На месте продолжают разбирать завалы, работают поисковые бригады», – заявил Пронин.
Из-под завалов спасли 11 человек, еще 18 человек ищут.
Одно из зданий Института связи частично разрушено. Также повреждены 10 жилых домов.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о попаданиях по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Взрывы в Полтаве прогремели около 9 утра. Как сообщили в Минобороны, агрессор нанес удар по одному из учебных заведений. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: баллистическая ракета, завали, загиблі, погибшие, Полтава, Полтавская ОВА, Полтавский военный институт связи, удар, Филипп Пронин;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 18:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число погибших в Полтаве возросло, под завалами могут быть еще 18 человек, сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.".