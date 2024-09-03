Уже 49 загиблих і 219 травмованих внаслідок удару російських ракет у Полтаві
Число загиблих у Полтаві зросло, під завалами може бути ще 18 осіб, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
«Наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей. На місці продовжують розбирати завали, працюють пошукові бригади», – заявив Пронін.
З-під завалів врятовано 11 людей, ще 18 осіб шукають.
Одна з будівель Інституту зв’язку частково зруйнована. Також пошкоджені 10 будинків.
Президент Володимир Зеленський повідомив про влучання по території навчального закладу та сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Вибухи у Полтаві пролунали близько 9 ранку. Як повідомили у Міноборони, агресор завдав удару по одному з навчальних закладів. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети.
Читайте також: На Полтавщині буде триденна жалоба через удар РФ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: баллистическая ракета, завали, загиблі, Полтава, Полтавская ОВА, Полтавский военный институт связи, удар, Филипп Пронин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Уже 49 загиблих і 219 травмованих внаслідок удару російських ракет у Полтаві»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 18:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Число загиблих у Полтаві зросло, під завалами може бути ще 18 осіб, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.".