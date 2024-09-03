Уже 49 загиблих і 219 травмованих внаслідок удару російських ракет у Полтаві

Число загиблих у Полтаві зросло, під завалами може бути ще 18 осіб, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей. На місці продовжують розбирати завали, працюють пошукові бригади», – заявив Пронін.

З-під завалів врятовано 11 людей, ще 18 осіб шукають.

Одна з будівель Інституту зв’язку частково зруйнована. Також пошкоджені 10 будинків.

Президент Володимир Зеленський повідомив про влучання по території навчального закладу та сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Вибухи у Полтаві пролунали близько 9 ранку. Як повідомили у Міноборони, агресор завдав удару по одному з навчальних закладів. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети.