Дрони постійно кружляли над військовим інститутом у Полтаві – волонтер

Багатьох досвідчених військових зібрали з фронту на навчання до Військового інституту зв’язку у Полтаві, розповіла у Facebook відома харківська волонтерка Юлія Піменова. Російські розвідувальні дрони постійно кружляли над вишем, а коли 3 вересня 2024 року оголосили тривогу, у військових фізично не вистачило часу, щоб спуститися в укриття.

«Полтава 3.09.24 з перших вуст. Третій рік повномасштабної війни і раптом командування вирішило навчати тих, хто ще з перших днів воює. Людей з різних бригад збирають і відправляють до Полтави на місяць. Велике скупчення людей в одному місці, половина одягнені по формі. Строєм та групами навіть у столову. В небі постійно висять розвідники. Укриття в різних місцях, наприклад за 200 м від вишу. Тривога. 5 поверхів, вузькі сходинки і знову натовп. Якщо швидко, то тільки крізь вікно. Коли все сталося, то аптечок не було навіть у поліціянтів», – розповіла Юлія Піменова, посилаючись на друзів-військових.

Навчання були дуже корисні, проте точно треба їх проводити в більш віддалених та безпечних місцях, наголошує волонтерка.

«Строєм, групами по формі і за розкладом», – підтвердила слова Піменової відома адвокатка, а від 2022 року військова, боєць у 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Євгенія Закревська.

Навчання були дуже корисні, проте точно потрібно їх проводити у більш віддалених та безпечних місцях, зазначає волонтер.

«Будуємо, групи за формою та за розкладом», — підтвердила слова Піменової відома адвокат, а з 2022 року військова, боєць у 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Євгенія Закревська.

Президент Володимир Зеленський повідомив про влучання по території навчального закладу та сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Вибухи у Полтаві пролунали близько 9 ранку. Як повідомили у Міноборони, агресор завдав удару по одному з навчальних закладів. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети.Число загиблих у Полтаві зросло до 49, поранених 219, під завалами може бути ще 18 осіб, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.