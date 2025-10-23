Как будут выключать свет 24 октября в Харькове и области – график

«Харьковоблэнерго» распространил график почасовых отключений (ГПО) на завтра, 24 октября, для жителей Харьковской области.

«По указанию НЭК «Укрэнерго» с целью обеспечения стабильной работы Объединенной энергосистемы в пятницу, 24 октября, с 07.00 до 23.00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Применяют 1,5 очереди отключений. Список адресов за очередями — в прикрепленном сообщении», — говорится в официальном обращении.

Также для промышленности и бизнеса с 07.00 до 23.00 24 октября задействуют графики ограничения мощности (ГОП).