Як вимикатимуть світло 24 жовтня у Харкові й області – графік
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
«Харківобленерго» поширив графік погодинних відключень (ГПВ) на завтра, 24 жовтня, для мешканців Харківської області.
«За вказівкою НЕК “Укренерго” з метою забезпечення стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми у п’ятницю, 24 жовтня, з 07:00 до 23:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Застосовуватимуться 1,5 черги відключень. Перелік адрес за чергами – у прикріпленому повідомленні », – йдеться в офіційному зверненні.
Також для промисловості та бізнесу з 07.00 до 23.00 24 жовтня діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
Читайте також: Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, електроенергія, світло, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло 24 жовтня у Харкові й області – графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 21:45;