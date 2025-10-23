Як вимикатимуть світло 24 жовтня у Харкові й області – графік

«Харківобленерго» поширив графік погодинних відключень (ГПВ) на завтра, 24 жовтня, для мешканців Харківської області.

«За вказівкою НЕК “Укренерго” з метою забезпечення стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми у п’ятницю, 24 жовтня, з 07:00 до 23:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Застосовуватимуться 1,5 черги відключень. Перелік адрес за чергами – у прикріпленому повідомленні », – йдеться в офіційному зверненні.

Також для промисловості та бізнесу з 07.00 до 23.00 24 жовтня діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).