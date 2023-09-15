Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова

НАУ “ХАІ” очолив у минулому професор альма-матер начальника ХОВА Синєгубова та директор департаменту освіти обласної військової адміністрації Олексій Литвинов.

Про призначення Литвинова виконувачем обов’язків ректора “ХАІ” повідомили у Харківській ОВА. Представити нового ректора колективу приїхав особисто начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вони обоє – вихідці з Харківського національного університету внутрішніх справ.

“Олексій Литвинов давно працює у сфері освіти та розуміється на особливостях вищої школи”, – відрекомендував нового керівника Синєгубов.

Нагадаємо, Литвинова призначили директором департаменту освіти та науки ХОВА влітку 2022 року – замість депутата Харківської міськради від “Слуги народу” Анжеліки Крутової. Він – доктор юридичних наук, професор та заслужений працівник освіти України. Понад 20 років працював у системі вищої школи Харківської області. При призначенні у ХОВА наголошували, що Литвинов “пройшов шлях від курсанта та слухача магістратури до завідувача кафедри вишу”.