Экс-начальник департамента ХОВА возглавил один из крупнейших вузов Харькова

НАУ «ХАИ» возглавил в прошлом профессор альма-матер начальника ХОВА Синегубова и директор департамента образования областной военной администрации Алексей Литвинов.

О назначении Литвинова исполняющим обязанности ректора «ХАИ» сообщили в Харьковской ОВА. Представить нового ректора коллективу приехал лично начальник ХОВА Олег Синегубов. Они оба — выходцы из Харьковского национального университета внутренних дел.

«Алексей Литвинов давно работает в сфере образования и разбирается в особенностях высшей школы», – отрекомендовал нового руководителя Синегубов.

Напомним, Литвинова назначили директором департамента образования и науки ХОВА летом 2022 года — вместо депутата Харьковского горсовета от «Слуги народа» Анжелики Крутовой. Он — доктор юридических наук, профессор и заслуженный работник образования Украины. Более 20 лет работал в системе высшей школы Харьковской области. При назначении в ХОВА подчеркивали, что Литвинов «прошел путь от курсанта и слушателя магистратуры до заведующего кафедрой вуза».