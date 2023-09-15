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Экс-начальник департамента ХОВА возглавил один из крупнейших вузов Харькова

Общество 20:16   15.09.2023
Оксана Горун
Экс-начальник департамента ХОВА возглавил один из крупнейших вузов Харькова Фото: пресс-служба ХОВА

НАУ «ХАИ» возглавил в прошлом профессор альма-матер начальника ХОВА Синегубова  и директор департамента образования областной военной администрации Алексей Литвинов.

О назначении Литвинова исполняющим обязанности ректора «ХАИ» сообщили в Харьковской ОВА. Представить нового ректора коллективу приехал лично начальник ХОВА Олег Синегубов. Они оба — выходцы из Харьковского национального университета внутренних дел.

«Алексей Литвинов давно работает в сфере образования и разбирается в особенностях высшей школы», – отрекомендовал нового руководителя Синегубов.

Напомним, Литвинова назначили директором департамента образования и науки ХОВА летом 2022 года — вместо депутата Харьковского горсовета от «Слуги народа» Анжелики Крутовой. Он — доктор юридических наук, профессор и заслуженный работник образования Украины. Более 20 лет работал в системе высшей школы Харьковской области. При назначении в ХОВА подчеркивали, что Литвинов «прошел путь от курсанта и слушателя магистратуры до заведующего кафедрой вуза».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 20:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАУ «ХАИ» возглавил в прошлом профессор альма-матер начальника ХОВА Синегубова  и директор департамента образования областной военной администрации Алексей Литвинов".