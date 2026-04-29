Весна у Харкові: на набережній висаджують дерева, на ХТЗ готують фонтан 📷
Харків продовжують готувати до тепла. Комунальники розповіли, які наразі роботи тривають у місті.
У СКП «Харківзеленбуд» повідомили, що на Лопанській набережній почали озеленення скверу. Зокрема, біля флагштока висадили п’ять дорослих лип, а навпроти – кущі калини. Кажуть: згодом тут посадять нові дерева, які доповнять зелену композицію локації та створять затишок і прохолоду.
Тим часом в Олександрівському сквері готують до запуску фонтан.
«Спеціалісти сьогодні перевірили стан чаші водойми, протестували насоси, керуючу електроніку, змонтували форсунки», – зазначили комунальники.
Увімкнути фонтан планують до кінця тижня.
Весняні роботи тривають й у дворах Харкова.
«Комунальники доглядають зелені насадження і газони, фарбують елементи благоустрою, упорядковують клумби й квітники, розпушують ґрунт, сіють насіння квітів, зібране минулої осені, та розсаджують багаторічні рослини. Для прикладу, з початку весняного періоду комунальники виконали санітарну обрізку приблизно 42 тис. кущів, пофарбували понад 34 тис. елементів благоустрою, розсадили близько 30 тис. багаторічних рослин», – повідомили у КП «Шляхрембуд».
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дерева, клумбы, набережная, новини Харкова, фонтан;
- Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 14:13;