В присвоении 78,8 млн грн подозревают директора санатория на Харьковщине 📷
78,8 млн грн должны были пойти на реабилитацию детей и военнослужащих, сообщает Офис Генерального прокурора.
В феврале 2023 года санаторий и НСЗУ заключили договор «О медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий», в частности, по пакету №53 «Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях» общей стоимостью 122,3 млн грн.
Чтобы подписать этот договор директор санатория задекларировал, что его учреждение отвечает всем требованиям НСЗУ для предоставления реабилитации.
Директор трудоустраивал врачей физической и реабилитационной помощи преимущественно на бумаге, заключая фиктивные договоры с субподрядчиками для предоставления услуг лабораторных исследований, инструментальной диагностики. Следователи выяснили, что значительная часть военнослужащих была лишена возможности получить качественную безвозмездную реабилитацию. В лучшем случае пациентов, нуждавшихся в кардио-респираторной, опорно-двигательной, неврологической, посттравматической реабилитации лечили электрофорезом, грязями и минеральными водами, что никакого отношения к доказательной реабилитации немало.
Общая сумма материального ущерба государству составляет 78,8 млн грн.
Сегодня прокуроры сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления директору санатория.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 15 августа 2025 в 20:42
