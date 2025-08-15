Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

В присвоении 78,8 млн грн подозревают директора санатория на Харьковщине 📷

Происшествия 20:42   15.08.2025
Оксана Якушко
В присвоении 78,8 млн грн подозревают директора санатория на Харьковщине 📷

78,8 млн грн должны были пойти на реабилитацию детей и военнослужащих, сообщает Офис Генерального прокурора.

В феврале 2023 года санаторий и НСЗУ заключили договор «О медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий», в частности, по пакету №53 «Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях» общей стоимостью 122,3 млн грн.

Чтобы подписать этот договор директор санатория задекларировал, что его учреждение отвечает всем требованиям НСЗУ для предоставления реабилитации.

Директор трудоустраивал врачей физической и реабилитационной помощи преимущественно на бумаге, заключая фиктивные договоры с субподрядчиками для предоставления услуг лабораторных исследований, инструментальной диагностики. Следователи выяснили, что значительная часть военнослужащих была лишена возможности получить качественную безвозмездную реабилитацию. В лучшем случае пациентов, нуждавшихся в кардио-респираторной, опорно-двигательной, неврологической, посттравматической реабилитации лечили электрофорезом, грязями и минеральными водами, что никакого отношения к доказательной реабилитации немало.

Общая сумма материального ущерба государству составляет 78,8 млн грн.

Сегодня прокуроры сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления директору санатория.

Читайте также: В Харьковской области изменили длительность комендантского часа

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
15.08.2025, 11:48
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
15.08.2025, 12:34
«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
15.08.2025, 10:48
В присвоении 78,8 млн грн подозревают директора санатория на Харьковщине 📷
В присвоении 78,8 млн грн подозревают директора санатория на Харьковщине 📷
15.08.2025, 20:42
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час
15.08.2025, 16:53

Новости по теме:

16:48
«Военные ВСУ «терроризируют» гражданских в Изюме» — очередной фейк РФ
21:11
Военные ВСУ спасли щенков в Липцах на Харьковщине, возвращаясь после боя 📹
19:44
Бесплатно полечить и вставить зубы могут военные ВСУ и ветераны на Харьковщине
20:05
Дроны постоянно кружили над военным институтом в Полтаве – волонтер
20:55
Военным Харьковщины возместят часть кредита на приобретение жилья

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В присвоении 78,8 млн грн подозревают директора санатория на Харьковщине 📷»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 августа 2025 в 20:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "78,8 млн грн должны были пойти на реабилитацию детей и военнослужащих, сообщает Офис Генерального прокурора.".