У привласненні 78,8 млн грн підозрюють директора санаторію на Харківщині 📷

78,8 млн грн мали піти на реабілітацію дітей та військовослужбовців, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У лютому 2023 року санаторій та НСЗУ уклали договір Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», зокрема, за пакетом № 53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах» загальною вартістю 122, 3 млн грн.

Щоб підписати цей договір, директор санаторію задекларував, що його установа відповідає усім вимогам НСЗУ для надання реабілітації.

Директор працевлаштовував лікарів фізичної та реабілітаційної допомоги переважно «на папері», укладаючи фіктивні договори з субпідрядниками для надання послуг лабораторних досліджень, інструментальної діагностики. Слідчі з’ясували, що значна частина військовослужбовців були позбавлені можливості отримати якісну безоплатну реабілітацію. У кращому випадку пацієнтів, що потребували кардіо-респіраторної, опорно-рухової, неврологічної, посттравматичної реабілітації лікували електрофорезом, грязями та мінеральними водами, що жодного стосунку до доказової реабілітації немало.

Загальна сума матеріальної шкоди державі сягає 78,8 млн грн.

Сьогодні прокурори повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення директору санаторію.

